Zahl der Diebstähle nimmt nach Corona-Delle in Karlsruhe wieder zu

Eine Serie von Waldbränden hielt die Karlsruher Polizei während des heißen Sommers lange Zeit in Atem.

„Bei den meisten Fällen gingen wir von Brandstiftung aus“, sagt Hans Matheis bei der Präsentation der Kriminalstatistik im Hauptausschuss. Dingfest gemacht werden konnte der Brandstifter allerdings nicht, und ab Mitte August beendete der einsetzende Regen die Serie.

Auch sonst kann sich die Polizei in diesem Jahr über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Denn die Zahl der Straftaten pendelt sich nach einem zwischenzeitlichen Rückgang im Jahr 2021 aller Voraussicht nach wieder auf dem Niveau der Vorjahre ein.

Im vergangenen Jahr waren vor allem die verhältnismäßig wenigen Diebstähle der Grund für Tiefstand der Straftaten in Karlsruhe im Mehrjahresvergleich.

„Die niedrige Zahl von Diebstahlsdelikten war wohl eine direkte Auswirkung der Corona-Beschränkungen“, betont Matheis.

Die Menschen hätten in der Hochzeit der Pandemie zwischen März 2020 und dem Winter 2021/22 überdurchschnittlich viel Zeit zu Hause verbracht. „In eine Wohnung einzubrechen, war da deutlich schwerer“, so Matheis weiter.

