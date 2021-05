Tipps von einer Karlsruher Expertin: Wie man bei Videokonferenzen einen guten Eindruck macht

Seit Corona gehören Videokonferenzen im Homeoffice für viele zum Arbeitsalltag. Von einem Tag auf den nächsten mussten sich Arbeitnehmer und auch Chefs auf andere Arbeitsweisen umstellen und neue Programme kennenlernen.

Doch wie wirkt man bei Video-Telefonaten via Zoom oder Skype am besten? Wie gestaltet man sie optimal? Was baut die Distanz ab?

Die Kommunikationsexpertin und Beraterin Martina Weber aus Karlsruhe kennt viele Kniffe. Ihr Coaching-Alltag hat sich durch die Pandemie ebenfalls stark verändert.