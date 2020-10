Maske oder Abstand gilt überall im Karlsruher Stadtgebiet

In Karlsruhe ist am Sonntag eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten, die den steigenden Corona-Infektionszahlen entgegenwirken soll. Die Verfügung beschäftigt sich unter anderem mit der Einführung einer Sperrstunde für Kneipen, Bars und Restaurants. An Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen verbietet sie außerdem den Verkauf von Alkohol nach 22 Uhr und das Trinken auf öffentlichen Plätzen. Für die heftigsten Diskussionen sorgt allerdings die Ausweitung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. BNN-Redakteur Pascal Schütt beantwortet die wichtigsten Fragen.

