Aktion am Samstag

Mietpreise für sechs Jahre „einfrieren“: Karlsruher Verein fordert Mietenstopp

Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Karlsruhe knapp. Darauf macht der Karlsruher Mieterverein am Samstag bei einer bundesweiten Aktion aufmerksam. Er will einen Mietenstopp.