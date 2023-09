Der Erlös des Karlsruher Kultflohmarkts in der Schwarzwaldhalle fließt traditionell in soziale Projekte. Und einen Termin für den nächsten Pfennigbasar gibt es bereits.

Rund 125.000 Euro für den guten Zweck: So lautet die Bilanz des Pfennigbasars, der vom 2. bis 4. Februar in der Karlsruher Schwarzwaldhalle stattfand.

„Der Pfennigbasar war sehr erfolgreich, wir haben bisher gut 96.000 Euro an Spendengeldern ausschütten können“, freut sich die Vorsitzende des veranstaltenden Internationalen Frauenclubs, Swaantje Katz. Weitere rund 30.000 Euro sollen folgen.

Traditionell fließt der Ertrag des Karlsruher Kultflohmarkts in soziale Projekte und in den deutsch-amerikanischen Schüler- und Studentenaustausch.

Nach drei Jahren Corona-Pause waren wir etwas zurückhaltend mit unseren Hoffnungen“, sagt Katz. Umso mehr freue man sich über den Erfolg der 53. Auflage des Basars.

Unterstützt werden verschiedene Projekte in Karlsruhe, Spenden gehen beispielsweise an die Caritas, den Freundeskreis Asyl, die Hagsfelder Werkstätten oder den Verein Sozpädal. Seit Bestehen des Pfennigbasars im Jahr 1968 wurden mittlerweile über 4,4 Millionen Euro für den guten Zweck ausgeschüttet.

Im Februar kann wieder beim Pfennigbasar in Karlsruhe gestöbert werden

Einen Termin für den nächsten Pfennigbasar gibt es bereits: Vom 1. bis 3. Februar 2024 können die Karlsruher in der Schwarzwaldhalle wieder nach Herzenslust stöbern. Und wer etwas abzugeben hat, kann sich auch die Sammeltage schon jetzt in den Kalender schreiben. Diese sind am Donnerstag, 25., am Freitag, 26., sowie am Samstag, 27. Januar, jeweils von 11 bis 16 Uhr.