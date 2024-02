Pop, Klassik, Jazz und Swing: Ein vielseitiges Klangerlebnis erwartet die Besucher des Benefizkonzerts der Bläserphilharmonie Durlach in der Badnerlandhalle in Neureut.

„Musizieren im Orchester macht glücklich, ist gelebtes Miteinander und ein wichtiger gesellschaftlicher Anker“. Ein Benefizkonzert kann man vermutlich gar nicht schöner ankündigen, als es Peter Wüstner mit seinem Satz tut. Der Dirigent steht am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr auf der Bühne der Badnerlandhalle in Neureut – vor ihm die Bläserphilharmonie Durlach.

Zum zweiten Mal musizieren die Frauen und Männer für die gute Sache der BNN-Siftung „Wir helfen“. Das Programm verspricht einen erstklassigen und spannenden Konzertabend.

Peter Wüstner versteht es, Musikerinnen und Musiker sowie das Publikum zu begeistern. Das seit 1885 gewachsene Orchester mit über 50 Künstlern bietet an diesem Abend ein vielseitiges Klangerlebnis aus Pop, Klassik, Jazz und Swing auf einem hohen Niveau. Und das, obwohl es sich bei dem Benefizkonzert um Laien, also um keine Profimusiker handelt.

Der Abend gliedert sich in zwei Teile, inklusive einer Überraschung, die bisher nicht verraten wird. Angesprochen werden dabei alle Altersklassen.

Vielfältiges Musikprogramm in Neureut

Das Solo-Stück für Horn und Orchester – „Cape Horn“ mit der Solistin Nora Raber – vertont die gefährliche Umfahrung der Landspitze Südamerikas, aber auch die herrliche Landschaft. „Ihr seid hier lauter kleine Wasserstrudel“, lautet eine Hilfestellung Wüstners für die Klarinettisten und Saxofonisten.

„Egmont“ von Ludwig van Beethoven ist ein klassisches Stück, dann begibt sich die Bläserphilharmonie mit „Compostela, der Jakobsweg“ von Thierry Deleruyelle musikalisch auf die Reise von Pilgern. Lateinamerikanische Leichtigkeit versprüht der „Conga del Fuego Nuevo“, unterstützt von einem großen Schlagwerkensemble.

Stings Welthit „Englishman in New York“ mit Andrea Wüstner am Sopransaxofon prägen den zweiten Teil des Programms ebenso wie heiße Latin-Titel und weitere Klassiker der Pop- und Swing-Ära.

Das Konzert für die breite Öffentlichkeit findet statt im Rahmen der BNN-Spendenaktion „Wir helfen“. Sie gibt es mittlerweile über 30 Jahre. Ziel der Aktion ist es, bedürftigen Karlsruherinnen und Karlsruher mit Gutscheinen für Lebensmittel, Haushaltsgeräte oder Kleidung zu helfen.

Die BNN-Spendenaktion hilft individuell und garantiert, dass jeder gespendete Cent bei den Bedürftigen ankommt. Es gibt keine Verwaltungskosten, und die beteiligten Banken verzichten auf Gebühren. In den vergangenen 30 Jahren sind rund 3,5 Millionen Euro an Spendengeldern zusammengekommen. In der vergangenen Saison 2022/2023 lag der Betrag bei über 200.000 Euro.