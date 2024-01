Kleidung für Nala: BNN-Spendenaktion unterstützt Bedürftige in Karlsruhe

Wenn ein Einkauf ein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißt, kommt die „Wir helfen Stiftung“ der BNN zum Einsatz. Bedürftige Menschen in Karlsruhe werden hier seit mittlerweile 30 Jahren mit verschiedenen Gutscheinen unterstützt.

Sechs Kleider wandern am Ende in die Einkaufstasche – und die kleine Nala freut sich riesig. „Der Gutschein hat uns sehr geholfen“, sagt Nalas Mama Jamila S. Den Kleidungs-Gutschein bekamen Mutter und Tochter über die BNN-Spendenaktion der „Wir helfen Stiftung“. Da S. ihren richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, hat die Redaktion ihren und den Namen ihrer Tochter geändert.

Die BNN-Spendenaktion startet turnusgemäß im November und dauert in der Regel bis ins Frühjahr. Ziel ist es, bedürftigen Karlsruherinnen und Karlsruhern zu helfen. Unterstützt werden diese mit Gutscheinen – für Lebensmittel, Haushaltsgeräte oder, wie in Nalas Fall, für Kleidung.

Der Gutschein kam genau im richtigen Moment. Jamila S.

profitiert von „Wir helfen“

Jamila S. ist froh um diese Unterstützung. Sie lebt mit ihrer sechsjährigen Tochter alleine. Im vergangenen Jahr begann sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin, aus gesundheitlichen Gründen musste sie diese aber abbrechen. „Der Gutschein kam genau im richtigen Moment“, sagt sie.

Vermittelt hat den Gutschein der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), eine der Organisationen, mit denen die BNN bei der Spendenaktion zusammenarbeiten. Durch die Kooperation kann sichergestellt werden, dass das Geld auch dort ankommt, wo es dringend benötigt wird. Neben dem SkF arbeiten die BNN seit Jahren auch mit dem Caritasverband, dem Sozialen Dienst der Stadt und der Arbeiterwohlfahrt zusammen.

Sozialdienst katholischer Frauen in Karlsruhe bietet niedrigschwellige Beratung

Katharina Keller berät die Klientinnen des SkF in schwierigen Lebenslagen. Unterstützung finden Frauen und Familien bei praktischen Dingen des täglichen Lebens, aber auch bei häuslicher Gewalt.

Jamila S. kommt alle zwei Wochen zu Katharina Keller ins Büro. Meist gehen die beiden die Briefe durch, die S. von den Behörden bekommt. Seit 2015 lebt die Frau aus Kenia in Deutschland. Mittlerweile spricht sie sehr gut Deutsch, ist aber trotzdem dankbar für die Unterstützung im Behördendschungel.

„Wir bieten ein niedrigschwelliges Beratungsangebot“, sagt Katharina Keller. Sie erinnert sich noch genau an den Tag Ende vergangenen Jahres, als S. ihr vom Ende ihrer Ausbildung erzählt. Die 33-Jährige leidet an Skoliose, einer Deformierung der Wirbelsäule. Die körperliche Arbeit im Alten- und Pflegeheim ist am Ende doch zu schwer für sie.

„Das Ausbildungsgehalt brach direkt weg“, sagt Keller. Da habe sie Jamila S. von den Gutscheinen erzählt – ein Rettungsanker für die alleinerziehende Mutter. Der SkF habe in der laufenden Spendensaison insgesamt 131 Anträge gestellt. „Als Gesamtsumme hatten wir 7.000 Euro zur Verfügung“, so die Sozialpädagogin.

„Die Gutscheine bedeuten viel für uns“, erklärt Keller und verdeutlicht: „Sie helfen den Leuten, die wirklich Hilfe brauchen.“

Jamila S. ist jetzt auf Jobsuche

Jamila S. sucht momentan nach einem Job. Das Projekt „Ausbildung“ möchte sie erst wieder angehen, wenn ihre Tochter etwas größer ist. Momentan besucht Nala die erste Klasse. Am liebsten, sagt die Alleinerziehende, würde sie in einem Büro arbeiten. Bevor sie nach Deutschland kam, war sie in Kenia im Sekretariat eines Schulamts angestellt.

„Wenn ich mehr Geld habe, möchte ich auch etwas spenden“, sagt S. Katharina Keller wird ihr in der nächsten Zeit auf jeden Fall weiter zur Seite stehen. „Oft sind die Frauen sehr auf sich alleine gestellt“, sagt die Sozialpädagogin.

Die BNN-Hilfsaktion gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Seit 2017 firmiert sie als „Wir helfen Stiftung“ der BNN. Durch die Umwandlung in eine Stiftung sollte die Aktion ein dauerhaftes Fundament bekommen – und gleichzeitig den Gedanken der Gemeinnützigkeit fest verankern.

In 30 Jahren sind rund 3,5 Millionen Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Pro Saison werden laut BNN-Mitarbeiterin Sabine Konicki im Schnitt rund 180.000 Euro an Spenden gesammelt. In der vergangenen Saison kam sogar noch mehr zusammen: „Der Betrag lag 2022/2023 bei über 200.000 Euro“, so Konicki.