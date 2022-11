Unbekannte sprengen Geldautomaten in Karlsruhe-Neureut

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in Karlsruhe-Neureut gesprengt und dabei für erhebliche Zerstörung gesorgt.

Aufregung in Karlsruhe-Neureut: Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.40 Uhr einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Bei dem Verbrechen in der Hermann-Höpker-Aschoff-Straße, Ecke Blankenlocher Weg, wurde nach Angaben eines Sprechers der Polizei niemand verletzt.

Im selben Gebäude ist auch das Seniorenzentrum Kirchfeld, in dem es nach Angaben des Betreibers Platz für bis zu 79 Senioren gibt. So befinden sich dort im Erdgeschoss Tagespflege, Büros sowie Großküche. Inwieweit der Gebäudekomplex beschädigt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Fotos zeigen eine erhebliche Zerstörung der Selbstbedienungsfiliale.

Wie der Sprecher der Polizei weiter sagte, gelang es dem oder den Tätern nach ersten Erkenntnissen nicht, durch die Sprengung Geld zu erbeuten.

In der Region werden immer wieder Geldautomaten gesprengt, so etwa Anfang Juli in Östringen. In Karlsbad-Langensteinbach hat die Sparda-Bank ihren Standort nach einer Sprengung sogar aufgegeben.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 7.36 Uhr]