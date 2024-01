Das Publikum ist wieder mehr am Ball. Deshalb bietet das Kantorat der Christuskirche Karlsruhe für die Reihe „Music on demand“ jetzt Tickets im Vorverkauf.

Noch mehr auf die Wünsche des Publikums eingehen – das ist der gute Vorsatz im Kantorat der Christuskirche in Karlsruhe. Deshalb soll die Konzertreihe „Music on demand“ nicht einfach nur fortgesetzt werden, sondern ihrem Namen gemäß reagieren auf die Bedürfnisse ihrer Gäste. Der Gedanke „Sie wünschen, wir spielen“ lag der als Pilotprojekt im Jahr 2023 gestarteten Premium-Konzertreihe zugrunde. Also hat Peter Gortner, der Kantor der Christuskirche, anhand der Erfahrungen und Rückmeldungen das Konzept nachjustiert.

Grundsätzlich erfreute sich die Reihe laut Gortner bei sechs Konzerten im zurückliegenden Jahr großer Beliebtheit. Initiiert wurde sie auch aus der Situation heraus, dass die Kirche am Mühlburger Tor wie alle Veranstalter nach der Corona-Pandemie nur schlecht planen konnten. Das Publikum legte sich zunächst nur kurzfristig fest. Deshalb startete die Kirche die Reihe „Music on demand“, nach der Konzerte nur dann stattfanden, wenn sich vorab ausreichend Besucherinnen und Besucher per Mail dafür registrierten.

Alle Konzerte konnten stattfinden. Der Versuch, durch die Vorabregistrierung eine gewisse Verbindlichkeit des Konzertpublikums wiederherzustellen, habe gut funktioniert. Doch zeigen die Rückmeldungen: Ein großer Wunsch des Publikums ist neben der Anmeldung über die Website auch die Möglichkeit des klassischen Vorverkaufs. „Manche wollen einfach ihr Ticket“, so Gortner.

Das bringt ganz neues Publikum in die Christuskirche. Peter Gortner

Kantor Christuskirche Karlsruhe

Der Kantor möchte daher in diesem Jahr alle sechs geplanten Konzerte verbindlich durchführen und nicht von der Anmeldung abhängig machen. Man kann demnach sein Ticket über Reservix vorab sichern. Das Extra allerdings – einen Getränkegutschein für die Konzertpause – gibt es weiterhin über die Anmeldung per E-Mail im Vorfeld der Veranstaltung.

Große Vielfalt vom Jazzchor bis zu German Brass

Auch möchte Gortner beim Aspekt der Nachhaltigkeit bleiben. Demnach gebe es weiterhin keine gedruckten Programme zu den Konzerten. Außerdem kümmern sich die Künstlerinnen und Künstler um die Bewerbung der Konzerte selbst auf ihren eigenen Kanälen. „Das bringt teilweise ganz neues Publikum in die Christuskirche, das finde ich toll“, sagt Gortner.

Los geht es am Sonntag (14. Januar). Unter dem Titel „Joy to the World“ lädt die Reihe „Music on demand“ zum festlichen Neujahrskonzert. Dabei kommen beiden Ensembles MannSingt! und LJO-Brass zusammen. Beide Ensembles haben sich 2007 gegründet und sich stetig musikalisch weiterentwickelt. Die Blechbläser gingen aus dem Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz hervor, die Sänger damals zum wesentlichen Teil aus der preisgekrönten evangelischen Jugendkantorei der Pfalz.

In diesem Jahr bietet die Reihe eine große Vielfalt an Genres. Von der Johannespassion nach J. S. Bach nur für Tenor (Benedikt Kristjánsson), Cembalo, Orgel und Schlagwerk (5. März 2024) über den Jazzchor Freiburg (13. Oktober) bis hin zum Highlight, einem Konzert mit dem renommierten Ensemble German Brass, am Ende der Reihe (5. Januar 2025) reicht das abwechslungsreiche Spektrum. Der krönende Abschluss sei übrigens ganz im Sinne des „Sie wünschen, wir spielen“ ein Ergebnis der Umfrage: German Brass kommen als Publikumswunsch.