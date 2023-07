Zeitung in der Schule: „Leben ohne Plastik“ überzeugt die Jury

Wie funktioniert ein Leben ohne Plastik? Diesem Thema hat sich Marie Janzer aus der Klasse BG9 während des BNN-Projektes „Zeitung in der Schule“ (ZiSch) an ihrer Schule, dem Karlsruher Merkur-Gymnasium, gewidmet.

Die BNN-Leser und die Redaktionsjury fanden das so gut, dass die Schülerin mit einem Preis in der Rubrik „Was ich für den Klimaschutz tun kann“ belohnt wurde. Die Urkunde und 100 Euro für die Klassenkasse bekam sie jetzt vor den Sommerferien überreicht.

Ich halte das Thema persönlich für interessant. Marie Janzer

Gewinnerin

„Ich halte das Thema persönlich für interessant“, erklärt Marie Janzer, warum sie sich für dieses Thema entschieden hatte. Viele in ihrem Umfeld und sie selbst seien bemüht, ihren Plastikkonsum einzuschränken.

In ihrem Text gibt sie so auch Beispiele aus eigener Erfahrung. So solle man beim Einkaufen auf Verpackungen achten, Einmalverpackungen ganz meiden und statt Duschgel Seife benutzen.

„Wenn man darauf achtet, kann das auch was verändern“, sagt sie. So lautet auch das Fazit in ihrem Text: „Ein Leben ohne Plastik ist durchaus machbar.“

Deutsch-Lehrer am Karlsruher Merkur-Gymnasium ist mit ZiSch-Projekt zufrieden

„Schön“, fand Deutsch-Lehrer Christian Schiel das ZiSch-Projekt, das er in diesem Jahr am Merkur-Gymnasium betreut hat und das mit dem Thema Textverarbeitung in Informatik kombiniert wurde.

Es habe etwas Zeit gebraucht, bis sich alle Schüler ein Thema ausgesucht hatten. Doch dann seien kreative Ideen entstanden. „Insgesamt bin ich zufrieden“, sagt Schiel, der sich gerne wieder am ZiSch-Projekt beteiligen wird.

Beim Projekt „Zeitung in der Schule“ stehen die Beschäftigung mit der Medienlandschaft und Einblicke in den Journalismus auf dem Stundenplan. Das Projekt soll Medienkompetenz von Schülern fördern. Dafür setzen sich diese mit ihren Lehrkräften mit der Zeitung auseinander und sprechen mit Redakteuren der Badischen Neuesten Nachrichten über deren Arbeit.

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit verfassen die Schüler eigene Artikel zu bestimmten Themen. Die vorgegebenen Themen lauteten in diesem Schuljahr: Wie Familien heute zusammenleben – Was ich für den Klimaschutz tun kann – Was meine Schule so besonders macht – Warum ich das schönste Hobby habe. Die besten Beiträge wurden in der ZiSch-Beilage veröffentlicht.

Was Marie Janzer und ihre Mitschüler mit den 100 Euro Preisgeld für die Klassenkasse machen, wissen sie auch schon: Sie wollen alle zusammen ein Eis essen gehen.