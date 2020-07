Gemeinsam-Run am 20. September ausgebucht

Nur 500 Teilnehmer erlaubt: Land bremst Ersatzpläne für Karlsruher Marathon aus

Groß ist in Karlsruhe das Interesse am Gemeinsam-Run: Bei diesem Ersatz für den Marathon sollten am 20. September 1.000 Sportler einen Halbmarathon absolvieren. Doch das Land bremst die Pläne.