Der Name: In den ersten drei Jahren nannten die drei Karlsruher ihr Streetwearlabel „Warrior and Worshiper“. Für viele Leute in ihrem Umfeld klang das aber zu kriegerisch und Furcht einflößend. Im 2021 benannten sie sich deshalb in „One Hundred“ um. Der ehemalige Name findet sich auch heute noch als Schriftzug oder mit seinen Initialen auf einzelnen Kleidungsstücken. Das Start-up führen sie nebenberuflich.

Familie hilft mit: Das Lager haben die drei Karlsruher in Jannis Winkels altem Kinderzimmer in seinem Elternhaus in Pfinztal eingerichtet. 50 Pakete hat seine Mutter am Black Friday gepackt. Sein Opa hat sie dann zur Post gebracht. Über die Anfangszeit erzählt Winkels: „Damals hat meine Oma die Labels noch mit ihrer alten Nähmaschine angenäht. Die Kleider hat sie auch immer gebügelt, bevor wir sie versandt haben.“