Offenbar ohne Vorwarnung hat ein Unbekannter am Freitagabend in Karlsruhe auf einen 53-Jährigen eingestochen. Die Polizei nennt nun weitere Details zu der Tat.

Nach dem Messerangriff auf einen 53-jährigen Mann am Freitagabend in der Karlsruher Oststadt ist die Polizei mit weiteren Details an die Öffentlichkeit gegangen und sucht nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 53-Jährige gegen 18.05 Uhr an seinem Wohnwagen in der Wolfartsweierer Straße auf. Das Fahrzeug stand in der Nähe des Lärmschutzwalls am Ostring.

Dort kam der unbekannte Täter auf ihn zu, zückte ein Messer und verletzte den 53-Jährigen am Bauch und an der Hand. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung der auf dem Gelände aufgestellten Container.

Passanten kümmerten sich um blutenden 53-Jährigen

Besucher einer in der Nähe stattfindenden Veranstaltung entdeckten das blutende Opfer und wählten den Notruf. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Inzwischen hat er dieses wieder verlassen.

Trotz einer Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber fehlt von dem Angreifer weiterhin jede Spur.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag kannten sich die beiden Männer vor der Tat nicht. Der 53-Jährige beschrieb seinen Angreifer als einen Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren. Er habe laut Polizei ein südländisches Aussehen und dunkle, mittellange Haare gehabt. Zur Bekleidung des Mannes machte er keine Angaben.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen.