Für die Veranstalter der Liqui Moly Open stellt die Organisation des WTA-Turniers in einer Pandemie ein Kraftakt dar. Geimpft oder ungeimpft – auch diese Frage spielte schon im Vorfeld im Umgang mit den Profi-Tennisspielerinnen eine besondere Rolle.

Astra Sharma aus Australien hat es zusammen mit ihrem südafrikanischen Trainer Clifford Lubbe zu den Liqui Moly Open nach Karlsruhe geschafft.

Für den Coach, der in Australien lebt und sich mit Sharma zuletzt bei Turnieren in den USA aufhielt, war es nicht ganz einfach, dort anzukommen, wo er am Dienstagnachmittag das Doppel seines Schützlings verfolgt.

„Ich hätte von den USA nach Australien oder Südafrika zurückfliegen und dort eigentlich ein Visum für den Schengen-Raum beantragen müssen. Das ging nicht. Ich hatte das Glück, dass Luxemburg so entgegenkommend war, eine Ausnahme zu machen“, erzählt Lubbe grinsend, obwohl es auf Court 2 der Rüppurrer Anlage für ihn und seinen Schützling nicht so gut gelaufen war.