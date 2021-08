WTA-Turnier in Karlsruhe

Shuai Zhang führt Meldeliste der Liqui Moly Open in Karlsruhe an

Das mit 125.000 Dollar dotierte WTA-Turnier in Karlsruhe in der zweiten September-Woche wirft seine Schatten voraus. Inzwischen ist den BNN die Meldeliste der Liqui Moly Open bekannt. Großes Tennis gibt es auf jeden Fall auf der Anlage in Rüppurr.