Endlich raus aus der Schule, die Schwingtüren hinter sich lassen und fernab vom Klassenzimmer den Duft der Freiheit riechen: Diese Erfahrung hatten Schüler in den vergangenen Monaten eher selten. War der Unterricht beendet, wechselten viele im Homeschooling vom Fernlernen direkt zum Fernseher – Fitnessstudio und Feierngehen war schließlich nicht erlaubt.

Doch für die Abschlussklassen in Gymnasien, Real- und Hauptschulen nähert sich nun der Punkt, an dem sie gänzlich neue Pläne schmieden müssen, Pandemie hin oder her. Wie findet man über digitale Infoabende und Video-Interviews die passende Ausbildungsstelle oder den richtigen Studiengang? Und was wird aus dem Traum vom Auslandsjahr, wenn das weltweite Reisen von ständig schwankenden Inzidenzzahlen, Quarantänebestimmungen und PCRTests abhängig ist? Wie verabschieden Lehrkräfte ihre Schützlinge in das Erwachsenenleben und wie geht es denen, die diesen Sprung 2020 bereits gemeistert haben?

Das hat unsere Redaktion Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven gefragt.