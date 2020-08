Schwimmen und schwitzen zum Ferienstart in Karlsruhe

Alle Ampeln auf Rot: Den ersten heißen Feriensamstag nutzten viele Menschen, um in den Karlsruher Freibädern Abkühlung zu suchen. Rappenwört und Rüppurr waren am Nachmittag vollständig belegt. Aber auch in der Stadt war trotz Hitze geschäftiges Treiben.

Den ersten heißen Feriensamstag nutzten viele Menschen, um in den Karlsruher Freibädern Abkühlung und Schatten zu suchen. Die Bäder in Rappenwört und Rüppurr waren schon am frühen Nachmittag vollständig belegt, die Besucher-Ampel auf der Homepage der Karlsruher Bäder war auf Rot. Aber auch in der Innenstadt war trotz Hitze geschäftiges Treiben.

„Der Samstag ist bisher erfreulich”, sagt Elke Roder. Die Schaustellerin ist mit ihrem Fahrgeschäft, einem Babyflug, derzeit am Friedrichsplatz. Der Morgen sei etwas langsam angelaufen. „Aber die Leute freuen sich, dass die Schausteller da sind”, zeigt sie sich recht zufrieden.