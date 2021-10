Der ACE Autoclub Europa nimmt bei einer bundesweiten Initiative Parkhäuser in Sachen Barrierefreiheit unter die Lupe. Nun waren die Parkgaragen in Karlsruhe an der Reihe.

Barrierefreiheit im Alltag ist auch im Jahr 2021 keine Selbstverständlichkeit. Hier sind es hohe Bordsteinkanten, dort fehlende Fußgängerüberwege. Die individuelle Mobilität wird für viele jedoch nicht nur auf der Straße eingeschränkt.

Auch Parkhäusern weisen nur allzu häufig Hindernisse für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator und Kinderwagen auf. Dagegen versucht die Clubinitiative 2021 „Barrierefrei besser ankommen!“ vorzugehen, die vom ACE Autoclub Europa (ACE) initiiert wird.

Seit Juli sind die ehrenamtlichen Helfer des ACE deutschlandweit in Parkhäusern unterwegs und prüfen diese auf ihre barrierefreie Mobilität. Auch in Karlsruhe nahmen die ehrenamtlichen Mitglieder des zweitgrößten Autoclubs Deutschlands zu Beginn der Woche vier Parkhäuser genauer unter die Lupe. Gute Ergebnisse erzielten dabei das Parkhaus am Schlossplatz und das Parkhaus am Kongresszentrum.

Parkhaus am Kronenplatz und Parkgarage Erzbergerstraße mangelhaft

„Beide Parkhäuser weisen gute Bedingung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität auf“, sagt Mario Schmidt, zuständiger Regionalbeauftragter der ACE-Region Baden-Württemberg. So wurden in beiden Fällen die Normgrößen für Behindertenparkplätze eingehalten und mit entsprechenden Piktogrammen und Schildern versehen. Auch die Kassenautomaten und Fahrstühle sind für jedermann zugänglich und bedienbar.

Das Parkhaus am Kronenplatz sowie die Parkgarage an der Erzbergerstraße (DHBW) schnitten beim Test der ACE-Clubinitiative 2021 mit einem mangelhaften Ergebnis ab. Im Parkhaus am Kronenplatz konnten die ehrenamtlichen Mitglieder keine Behinderten- und Familienparkplätze finden. In der Parkgarage an der Erzbergerstraße entsprach der einzige Behindertenparkplatz nicht der erforderlichen Normgröße. Außerdem sei „vieles nicht auffindbar gewesen. In der Erzbergerstraße haben wir keinen Fahrstuhl gefunden“, so Mario Schmidt vom ACE nach der Begehung.

Die Aktion des ACE soll auf die Missstände in der Mobilitätsfreiheit aufmerksam machen und Verbesserung anstoßen. Die Clubinitiative findet bereits im 16. Jahr statt – mit Erfolg. „Wir sind mit vielen Parkhaus-Betreiber nach unserer Auswertung ins Gespräch gekommen und haben über Lösungsvorschläge gesprochen “, sagt Mario Schmidt. Und nicht selten wurden danach Barrieren abgebaut.