Die Corona-Lage wird nur zögerlich besser, der von der Regierung verfolgte Lockdown kennt zusätzliche Verschärfungen. Für die Parteien auf dem Weg zur Landtagswahl am 14. März alles keine guten Vorzeichen für ihren Kampf um Wählerstimmen.

Viele Aktive aus den Karlsruher Kreisverbänden der im Landtag vertretenen Parteien haben Erfahrungen gesammelt mit digitalen Formaten im OB-Wahlkampf, entsprechend fährt der Zug für den Wettstreit in den beiden Karlsruher Wahlkreisen in genau diese digitale Richtung.

Dies exerziert nun die SPD mit ihrem traditionellen Neujahrsempfang durch. Anstatt wie gewohnt in einer Halle oder Gaststätte vor Parteifreunden und Gästen geht das Ganze ausschließlich im Internet über die Bühne. Am Freitag, 15. Januar, diskutieren die SPD-Landtagskandidaten Anton Huber (Karlsruhe-Ost) und Meri Uhlig (Karlsruhe-West) mit dem aus Pforzheim stammenden DGB-Landesvorsitzenden Martin Kunzmann.

„Wir wollen uns bei unserem Neujahrsempfang dem Thema ,Arbeiten oder Leben’ und damit der Zukunft unserer Arbeitsgesellschaft widmen. Corona hat die Digitalisierung der Arbeitswelt rasant beschleunigt“, so der SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende Parsa Marvi. Live ausgestrahlt wird am 15. Januar ab 19 Uhr über Facebook und Youtube.

Der vergangene OB-Wahlkampf hat den Parteien gezeigt, dass professionelle Anmutung im Digitalen wichtig ist. So wird der digitale Neujahrsempfang mit Unterstützung der Agentur „Turtle-Media Visual Communications Experts“ in Ettlingen produziert.

Zweigleisige Planung

Bei der Karlsruher CDU sind die Überlegungen für den Urnengang ebenfalls voll im Gange, der Wahlkampf von Rahsan Dogan (Karlsruhe-Ost) und Katrin Schütz (West) hat schon begonnen. Kreisgeschäftsführer Tobias Bunk ist in gewisser Weise froh darüber, dass er sich zunächst noch keine Gedanken um den Neujahrsempfang der Christdemokraten machen muss.

Den hat die Partei angesichts des Gedränges gleichgelagerter Veranstaltungen bereits seit Jahren in den März verlagert, dort fungiert er seither als Jahresempfang, oft mit einem prominenten Redner. Ansonsten plant die Kreisgeschäftsstelle zweigleisig: „Wenn es geht, gibt es Präsenzveranstaltungen, wenn nicht, dann gibt es digitale Veranstaltungen“, so Bunk.

Lieber seien der Partei natürlich Präsenzveranstaltungen. Eine Erkenntnis hätte die OB-Wahl aber auch für digitale Veranstaltungen gebracht: „Die Menschen wollen nicht irgendwelchen Fachleuten zuhören, sie wollen selber mitreden und diskutieren“, sagt der Geschäftsführer. Diesen Ansatz verfolge man weiter.

Anruf bei allen Parteimitgliedern

Bei den Grünen hat man ebenfalls nur wenig Hoffnung auf Präsenzveranstaltungen mit den beiden Abgeordneten und Kandidaten Alexander Salomon (West) und Ute Leidig (Ost). „Der Wahlkampf fällt schon in eine üble Phase“, sagt Vorstandssprecherin Sarah Dussler. Infostände mit kleiner Standbesatzung werde es geben, aber ansonsten digitale Veranstaltungen. „Es wird eine Reihe geben ähnlich wie bei der OB-Wahl. Unsere Kandidierenden sollen mit den Wählern ins Gespräch kommen.“

Die Mitglieder sollen noch stärker eingebunden werden, in den Weihnachtsferien haben deshalb die Kreisvorstandsmitglieder alle 700 Mitglieder in Karlsruhe angerufen und sie nach ihren Vorstellungen gefragt. „Das kam sehr gut an.“ Auch bei den Grünen weiß man, dass Wahlkampf das Gemeinschaftserlebnis braucht. Deshalb wollen die Grünen das Plakatieren wesentlich selbst übernehmen und immer ein Duo von Parteimitgliedern losschicken.

Bei den Liberalen hält es Kreisvorsitzender Hendrik Dörr für wünschenswert, wenn der Wahlkampf eine Mischung aus digitalen wie präsenten Veranstaltung wäre, aber auch er ist Realist: „Wir wollen nicht mit Veranstaltungen zum Infektionsgeschehen beitragen.“ Deshalb geht auch er von einem digitalen Wahlkampf aus, außer einigen Infoständen. Die Liberalen setzen in ihrer Planung auf digitale Gesprächsrunden via Facebook oder Instagram. „Davon gehen auch unsere Kandidaten aus.“ Für die FDP treten in Karlsruhe Patrik Mahlke (West) und Norman Gaebel (Ost) an.

Bei der AfD hat man die Hoffnung auf Präsenzveranstaltungen nicht aufgegeben. „Wir wollen den Spielraum der Verordnung nutzen und haben entsprechende Räume reserviert“, so Paul Schmidt, Kandidat im Wahlkreis West. Im Osten tritt Rouven Stolz an. Aber natürlich werde man die Entwicklung abwarten. Verschiedene Online-Veranstaltungen des Kreis- wie des Landesverbandes seien parallel in Planung, so Schmidt.