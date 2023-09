Im sechsten Teil des Sommerrätsels verlosen die BNN exklusive Erlebnisse - in der „World of John Neumeier“ im Festspielhaus Baden-Baden, im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe, im Restaurant „Schwitzer’s Pur“ und in der Albtherme in Waldbronn.

Das BNN-Sommerrätsel 2023 steuert auf sein Ende zu. In dieser sechsten und letzten Runde verlosen die BNN vier attraktive Preise. Wieder können sich die Gewinnerinnen und Gewinner auf besondere Erlebnisse freuen.

Also mitmachen und raten. Vielleicht wissen Sie ja die Antwort auf unsere sechste Frage zum Thema „Typisch Baden“.

Dieses Mal dreht sich der Ratespaß um den Schädel eines Tieres, den man 1802 im Rheinkies beim heutigen Karlsruher Stadtteil Daxlanden fand.

Das sind die Gewinne:

Erster Preis: Tickets für Ballett „Dornröschen“ und Probenbesuch in Baden-Baden

Ein Bonbon nicht nur für Ballettfans: Wer die sechste Frage des BNN-Sommerrätsels richtig beantwortet, hat mit etwas Glück die Gelegenheit „The World of John Neumeier“ zu erleben. Der namhafte Choreograf und das Hamburg Ballett sind wieder im Festspielhaus Baden-Baden zu Gast. Sie führen bei dem zwölftägigen Tanzfestival unter anderem das Ballett „Dornröschen“ auf.

Wir verlosen einmal zwei Tickets für die Vorstellung am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr. Zu dem Gewinn gehören zudem zwei Karten für den Besuch der nicht-öffentlichen Probe des Tschaikowsky-Stückes am Donnerstag, 5. Oktober. Die Gewinnerin oder der Gewinner und die Begleitperson verfolgen dabei via Kopfhörer, wie die Choreologin Sonja Tinnes das Geschehen auf der Bühne kommentiert.

Und damit nicht genug: Das dritte Element des Preises ist eine Backstage-Führung an einem flexiblen Termin. Die Zwei werden in die Geheimnisse des Theaterbetriebs eingeweiht

Zweiter Preis: Führung durch das Exotenhaus mit Zoo-Direktor Reinschmidt

Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht auch Matthias Reinschmidt BNN-Leserinnen und -Lesern. Der Direktor des Karlsruher Zoos zeigt am Freitag, 22. September, einer 20-köpfigen Gruppe das Exotenhaus. Es wurde 2015 eröffnet. Rund 2.000 Tiere leben hier, etwa das Zweizehenfaultier oder der Tukan. Sie verbindet, dass sie Flussuferbewohner sind.

Woher stammen die Tiere ursprünglich? Was hat es mit dem Erhaltungszuchtprogramm auf sich? Fragen, die Reinschmidt beantworten wird.

Die Führung beginnt um 14 Uhr. Die Teilnehmer dürfen sich den ganzen Tag im Zoo aufhalten.

Wir verlosen fünfmal vier Tickets für das Zoo-Erlebnis.

Dritter Preis: Mediterranes Menü im „Schwitzer’s Pur“ in Waldbronn

In eine ebenso spannende Welt entführt das „Schwitzer’s Pur“ eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Das Restaurant in Waldbronn lässt seine Gäste nach eigenen Angaben in die mediterrane Genusswelt eintauchen.

Auf der Speisekarte stehen Gerichte, die ihr Vorbild in der italienischen, spanischen und französischen Küche suchen. Gespeist wird in ungezwungener Atmosphäre.

Die BNN verlosen ein Menü für zwei Personen im „Schwitzer’s Pur“.

Vierter Preis: Tagestickets für Albtherme Waldbronn

Der vierte Preis führt in die Nähe des Restaurants. Wer die Antwort auf die sechste Frage des BNN-Sommerrätsels weiß, kann zwei Tagestickets für die Albtherme in Waldbronn gewinnen. Inklusive ist ein Frühstück im Bistro, das Team des „Schwitzer’s“ bereitet dieses zu.

Viel Glück beim Raten und der anschließenden Verlosung!