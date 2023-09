Beim BNN-Sommerrätsel 2023 dreht sich alles um „Typisch Baden“. In der letzten Runde geht es um einen kuriosen Fund im „Badischen Dschungel“.

Bäume knarzen, Wasser rauscht, ein Vogel stiebt schimpfend davon, und die Stechmücken fliegen surrend den nächsten Angriff.

Wer auf einem der verschlungenen Pfade in den Rheinauen unterwegs ist, versteht schon beim Lauschen, warum die Landschaft, in der sich der Fluss einst immer neue Wege bahnte, den Beinamen „Badischer Dschungel“ erhalten hat.

Einen Wald, in dem ähnliche Bedingungen wie im tropischen Regenwald herrschen, stellen sich die Menschen unter einem „Dschungel“ vor, meint Andreas Wolf. Der Biologe leitet das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört, das sich der Auenlandschaft widmet.

Klar ist: Vor der Rheinbegradigung ab 1817 war noch viel mehr „Dschungel“ entlang des Stroms – auch mit den negativen Begleiterscheinungen wie Malaria.

Arbeiter entdeckten im Rheinkies einen Schädel

Bevor man begann, Tullas Pläne umzusetzen, entdeckten Arbeiter im Rheinkies einen Schädel aus einer Zeit, als in der Region schon einmal Mischwald gedieh. Es war so warm, dass es auch Tiere aus Afrika an den Oberrhein schafften, erklärt Julien Kimmig, der im Naturkundemuseum Karlsruhe das Referat Paläontologie und Evolutionsforschung leitet. Vor 126.000 bis etwa 115.000 Jahren war diese letzte abgeschlossene Warmzeit, sagt er.

Was aber war es für ein Tier, dessen Schädel 1802 am Rheinufer bei Karlsruhe-Daxlanden auftauchte? Daran knüpft sich die letzte Frage des BNN-Sommerrätsels 2023.

Die Frage zum Abschluss des BNN-Sommerrätsels:

Den Schädel welches Tieres fand man 1802 im Rheinkies bei Daxlanden?

A: den Schädel eines Waldnashorns

B: den Schädel eines Riesenhirschs

C: den Schädel eines Flusspferds

D: den Schädel eines Wasserbüffels

Haben Sie es erraten? Dann tragen Sie die Lösung hier ein – spätestens am Donnerstag, 7. September, um 14 Uhr.

