60 Prozent nehmen Testangebot an

Stadt Karlsruhe setzt in den Kitas auf Lolli-Tests

Am 3. Mai ist in den meisten Karlsruher Kitas ein freiwilliges Test-Angebot gestartet. Zunächst kamen drei verschiedene Methoden zum Einsatz, zwei davon fielen in der Praxis durch. Die Stadt setzt auf Lolli-Tests.