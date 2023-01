Bei den Händel-Festspielen in Karlsruhe gibt es einen Wechsel an prominenter Stelle: Der renommierte Countertenor Max Emanuel Cencic musste wegen eines Muskelfaserrisses die Titelrolle in der Oper „Ottone“ absagen. Wie das Badische Staatstheater mitteilt, ersetzt ihn ukrainische Countertenor Yuriy Mynenko. In der diesjährigen Neuinszenierung gibt er demnach sein Rollendebüt.

Einer der fünf siegreichen „Artaserse“-Countertenöre

Yuriy Mynenko studierte Gesang an der Nationalen Antonina-Neschdanowa-Musikakademie in Odessa. Als Countertenor ist er an bekannten Opernhäusern und internationalen Festivals wie den Salzburger Festspielen, der Oper Zürich, dem Theater an der Wien oder den Internationalen Händelfestspielen in Göttingen zu erleben. Er arbeitete schon mit Dirigenten wie Teodor Currentzis, Andris Nelsons, George Petrou und Vladimir Jurowski.

Mynenko war einer der fünf Countertenöre der CD- und DVD-Aufnahme von „Artaserse“, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Während die anderen vier Sänger – Max Emanuel Cencic, Philippe Jaroussky, Valer Barna-Sabadus und Franco Fagioli – bereits bei den Karlsruher Händel-Festspielen gastierten, stellt sich Mynenko dort nun erstmals vor.

Der aktuell verletzte Max Emanuel Cencic zählt neben Franco Fagioli zu den besonderen Publikumslieblingen bei den Festspielen, die sich jährlich mit zahlreichen Stars der Barockmusik in zwei Opern und weiteren Konzerten dem Werk Georg Friedrich Händels widmen. Der Sänger, Regisseur und Produzent hat dort bereits für seine Inszenierungen der Opern „Arminio“ und „Serse“ Erfolge gefeiert und stand in diesen Produktionen zugleich selbst auf der Bühne. Für seine Einspielungen in Vergessenheit geratener Werke des italienischen Barocks erhielt der schillernde Musiker renommierte Preise wie den Echo Klassik, den Preis der deutschen Schallplattenkritik oder den Diapason d’or. Seit 2020 ist Cencic Intendant des Bayreuth Baroque Opera Festivals.

Hochzeits-Oper „Ottone“ ist ein Meilenstein im Barock

Im Mittelpunkt der 45. Internationalen Händel-Festspiele steht 2023 Händels Dramma per musica „Ottone, Re di Germania“ in drei Akten. Die Oper geht auf Antonio Lottis Teofane zurück, deren Uraufführung 1719 in Dresden Händel nachdrücklich beeindruckt hatte.

Händel und sein Librettist Haym adaptierten den in Teilen historischen Stoff aus Lottis Oper, der mit der bevorstehenden Hochzeit des mittelalterlichen deutschen Kaisers Otto II. mit der oströmisch-byzantinischen Prinzessin Teofane im Jahre 972 n. Chr. einsetzt. Die Uraufführung von Händels früher Oper Ottone 1723 war eines seiner größten Erfolge und gilt als Meilenstein in der Hinwendung zum leichten und beweglichen Stil.

Erstmals in Karlsruhe wird sich der italienische Dirigent Carlo Ipata am Pult der Deutschen Händel-Solisten präsentieren. Regie führt der in Barcelona lebende venezolanische Regisseur Carlos Wagner. Weitere Stimmen dieser Produktion sind Lucía Martín-Cartón, Raffaele Pe und Sonia Prina.