Radfahrerin muss nach Unfall in Karlsruhe in ein Krankenhaus

Eine Fahrradfahrerin hat am Dienstagmorgen in der Kriegsstraße beim Versuch die Straße zu überqueren ein Auto übersehen und wurde bei der folgenden Kollision schwer verletzt. Sie ist nun in einem Krankenhaus.

Eine Fahrradfahrerin hat wohl am Dienstagmorgen in der Kriegsstraße einen Verkehrsunfall mit einer Autofahrerin verursacht und kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 18-jährige Radfahrerin gegen 10 Uhr den dortigen Radweg in der Karlsruher Innenstadt und wollte die Straße überqueren. Hierbei nahm sie wohl aufgrund einer Unachtsamkeit das nahende Auto einer 47-jährigen Frau nicht wahr. Trotz Vollbremsung der Autofahrerin konnte der Zusammenstoß nicht vermieden werden. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und kam anschließend zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei beziffert den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen derzeit auf mehrere hundert Euro.