Ab dem Jahr 2025 sollen neue Bahnen durch die Stadt rollen. Wie diese aussehen und sich anfühlen, das konnten interessierte Karlsruher Ende vergangenen Jahres am Rheinhafen erleben. Dort wurde ein Mock-up, also ein Vorführmodell, einer künftigen Stadtbahn gezeigt.

Rund 1.000 Fahrgäste nahmen das Angebot zum Probesitzen und Probefühlen an, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mitteilten. Sie sprechen von einem vollen Erfolg. Neben Privatpersonen wurde an insgesamt vier Tagen das Modell unter anderem auch Vertretern von Behindertenverbänden und dem Fahrgastbeirat präsentiert.

Karlsruher konnten Meinungen zu neuen Stadtbahnen abgeben

Über Fragebögen und im persönlichen Gespräch konnten die Menschen vor Ort die Meinung zu den neuen Bahnen kundtun. „Das Feedback war insgesamt sehr positiv.

„Den Fahrgästen gefällt, was wir ihnen für den ÖPNV in der Karlsruher Innenstadt und in der Region anbieten werden“, so Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und VBK. Die barrierefreie Einstiegssituation etwa bewerten mehr als 95 Prozent der Fahrgäste mit sehr gut oder gut. Beim Außendesign setzten rund 85 Prozent der Menschen ihr Kreuz bei gut oder sehr gut. Bei der Innenraumaufteilung gab es im Schnitt die Note 2.

Doch auch Verbesserungsvorschläge wurden laut Pressemitteilung der VBK von den Besucherinnen und Besucher eingebracht. Etwa zum Thema Festhaltemöglichkeiten. Hier besteht der Wunsch, noch mehr Halteschlaufen anhängen zu lassen. Viel schriftliches Feedback gab es außerdem zu den Lademöglichkeiten für elektronische Geräte und der Anzahl sowie Position der Haltewunschtaster. Regen Gebrauch machten die Fahrgäste von der Möglichkeit, außerhalb des Modells verschiedene Fahrzeugsitze zu testen.

Viele Anregungen zu neuem Stadtbahn-Modell von AVG und VBK

Man habe zahlreiche konkrete und sehr konstruktive Anregungen erhalten. „Das bringt uns wirklich weiter“, resümiert Höglmeier. Es sei genau richtige Entscheidung gewesen, das Mock-up aufzustellen. „Ein Bahnmodell in Originalgröße kann die beste 3-D-Konstruktion auf dem Bildschirm einfach nicht ersetzen.“

Zusammen mit der Projektleitung ist die Geschäftsführung bereits in Gespräche mit dem Fahrzeughersteller eingestiegen, um gemeinsam zu eruieren, welche Anpassungen technisch machbar sind und umgesetzt werden. Bis Ende des ersten Quartals werden die Bahnen für AVG und VBK dann finalisiert.

„Wir werden unsere Fahrgäste in dem Prozess bis zur ersten Fahrt weiter mitnehmen und auf dem Laufenden halten“, verspricht Höglmeier. 75 neue Stadtbahnfahrzeuge wird die AVG ab 2025 für das Regionalnetz erhalten. 73 Niederflurbahnen der neuesten Generation gehen ab 2026 an die VBK für den Stadtverkehr in Karlsruhe. Die beiden Karlsruher Unternehmen, beziehungsweise für die AVG stellvertretend das Land, beschaffen ihre Neufahrzeuge im Rahmen eines Projekts zusammen mit vier weiteren Bestellern aus Deutschland und Österreich. Produziert werden die Fahrzeuge in Spanien.