In der Karlsruher Waldstadt haben in der Nacht auf Donnerstag mindestens sieben Autos gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Eine Brandserie hat in der Nacht auf Donnerstag die Einsatzkräfte in Atem gehalten. In der Karlsruher Waldstadt sind mindestens sieben Autos teils komplett ausgebrannt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, brannten die Autos an verschiedenen Stellen. Betroffen waren abgestellte Fahrzeuge in der Elbinger- und der Kolberger Straße. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Karlsruher Polizei spricht von Brandstiftung und leitet Fahndung ein

Laut Polizei ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung, da es sich um verschiedene Brandorte handle, so ein Sprecher. Da könne man nicht mehr von einer technischen Ursache ausgehen.

Verletzt wurde niemand. Noch während der Nacht leitete die Polizei eine Fahndung ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.

Erhöhte Waldbrandgefahr in der Karlsruher Waldstadt?

Eine erhöhte Waldbrandgefahr sieht die Pressesprecherin der Berufsfeuerwehr in dem dicht bewaldeten Gebiet unterdessen nicht: „Das hängt immer von den örtlichen Begebenheiten ab“, sagt Michaela Hofmann. Generell sei die Vegetation nach einer längeren Trockenphase anfällig, „das würde ich aber nicht an einem Stadtteil festmachen“.

Unterdessen hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Trichter“ eingerichtet. Diese soll auch ermitteln, ob ein Zusammenhang mit den vergangenen Bränden in Karlsruhe und Umgebung besteht.

Der Vorfall ist nämlich nicht der erste dieser Art in Karlsruhe. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Fahrzeugbränden. Im Februar brannten insgesamt vier Autos in Daxlanden, unter anderem auch in der Pappelallee. Einmal wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug in die Südweststadt gerufen und im März brannte in Daxlanden erneut ein Auto.

Im zurückliegenden Jahr 2022 wurden laut Polizei im Stadtgebiet Karlsruhe sechs Fälle von Brandstiftungen an Fahrzeugen registriert. In mindestens drei Fällen seien Autos das Ziel der Brandstiftung gewesen, in einem Fall ein Transporter.

Von den sechs Brandstiftungen ereigneten sich drei Taten in Karlsruhe-Mühlburg und jeweils eine Tat in den Stadtteilen Durlach, Hagsfeld und Knielingen, heißt es weiter von der Polizei.