Auf Parkplätzen an viel befahrenen Straßen in Karlsruhe stehen regelmäßig Anhänger und Autos mit Werbeaufdruck. Zwar dürfen Anhänger grundsätzlich für zwei Wochen geparkt werden, allerdings nicht für den reinen Werbezweck. Die Unterscheidung ist allerdings nicht ganz einfach.

Warum die Anhänger eines Lieferservice, eines Fitness-Studios und einer Reinigungsfirma ausgerechnet auf kostenfreien Parkplätzen an viel befahrenen Straßen in Richtung Karlsruher Innenstadt stehen, ist offensichtlich. Man hofft auf den Werbe-Effekt. Rechtlich befindet man sich damit in einer Grauzone.

Solche Parkplätze sind sehr begehrt, jeder Handwerksbetrieb will da stehen. Rolf Hettel, Geschäftsführer eines Gartenbaubetriebs