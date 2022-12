Stadt Karlsruhe erntet für neue Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe viel Kritik

Die samstägliche Autoschlange vor der Wertstoffstation in der Nordbeckenstraße gehört ebenso zum Rheinhafen wie das Hafen-Kultur-Fest oder das Sperrtor.

Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, müssen Karlsruher ihren Sperrmüll oder Bauschutt aber etwas früher an die Sammelstelle am Fuß des Energiebergs bringen. Die Öffnungszeiten aller Karlsruher Wertstoffstationen sollen nämlich verkürzt werden.

Begründet wird dieser Schritt vom Amt für Abfallwirtschaft (AfA) mit „betrieblichen und wirtschaftlichen“ Gründen zur Konsolidierung des Haushalts sowie den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes. Pausen seien von den Mitarbeitern bisher oft nur „situativ“ und nicht wie vorgegeben genommen werden, begründet das Amt für Abfallwirtschaft die neue Regelung.

Konkret bedeutet das: Die Wertstoffstationen in Oberreut, Daxlanden, Grötzingen/Durlach, Hagsfeld und Grünwettersbach sollen künftig samstags eine halbe Stunde früher schließen und haben ebenso wie die beiden Abgabestellen in Neureut noch von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Die beiden Stationen mit Schadstoffannahmestelle in der Nordbeckenstraße und der Maybachstraße machen laut dem AfA-Vorschlag samstags sogar eine Stunde früher dicht, die neuen Öffnungszeiten sind dann 10 bis 16 Uhr.

