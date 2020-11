Auftritt am Sonntag

Was Max Giesinger erst nach seiner Teilnahme bei „The Voice of Germany“ geschafft hat, hat der Karlsruher Alessandro Pola (30) schon erlebt: einen Auftritt bei „Das Fest“ in der Günther-Klotz-Anlage. „Das war damals 2013 mit meiner Band Paradise June“, sagt Pola. Die Band habe sich vor etwa zwei Jahren aufgelöst.

Seit ein paar Jahren spielt er aber auch in Cover-Bands auf Hochzeiten oder Firmenfeiern. Darüber hinaus hatte er die Ehre, die zehnte Jubiläumsstaffel der Musik-Castingshow „The Voice“ mit „If I Ain’t You“ von Alicia Keys zu eröffnen.