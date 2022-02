Corona legt Fastnacht im Karlsruher Norden erneut fast komplett lahm

Die heiße Phase der Fastnacht bleibt erneut kalt. Zwar steht jetzt der Auftakt mit dem „Schmutzigen“ im Kalender. Aber Corona und seine Auswirkungen legen fast alle fastnachtlichen Aktivitäten lahm. Die Narren nehmen es cool, auch wenn es in manchem eingefleischten Fastnachter brodeln dürfte.

Die Neudorfer Karnevalsgesellschaft (NeuKaGe), die den Umzug in Neudorf organisiert, ist erst gar nicht ans Planen gegangen, weil „alles ungewiss und nicht vernünftig planbar“ sei, sagt Pressesprecherin Ulrike Simianer. „Ein kleiner Verein kann die Vorbereitungen mit Kontrollen und Blick auf Alkohol nicht stemmen.“ Die Situation sei traurig, wie im vorigen Jahr. „Wir haben jetzt das dritte Jahr dasselbe Prinzenpaar.“

Der vorerst ausgesetzte Umzug in Eggenstein war schon im Herbst nicht zur Wiederaufnahme vorgesehen, informiert der dortige Zugmarschall und Ortskartellvorsitzende Mario Schönleber. Wenn Corona überstanden sei, könne man darüber wieder nachdenken.

„Wir wollten unseren Rathaussturm ins Freie verlegen“, berichtet Thomas Edelmann, der Chef der Kungelhexen in Linkenheim-Hochstetten: „Ein Riesenaufwand bei 80 Mitgliedern.“ Bei ihm glimmt die Hoffnung, zwei Wochen nach der badischen Fastnacht im elsässischen Schildigheim bei Straßburg närrisch feiern zu können. „Dieser Event ist bisher noch nicht abgesagt worden.“ Edelmann bedauert sehr, dass man nicht unbeschwert feiern kann.

„Es ist nicht einfach, Aktive und Gäste bei der Stange zu halten, wenn man sein Hobby nicht pflegen kann“, meint Frank Knobloch, Präsident des Leopoldshafener Carnevalsclubs (LCC). Die Schröcker Narren haben ihre Saalfastnacht schon im Spätjahr gecancelt. „Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen kann man eine Prunksitzung unseres Stils nicht vorbereiten“, sagt Knobloch. Eine Online-Prunksitzung sei angedacht. Und wenigstens die Kleinsten sollten sich im Kostüm ihren Eltern auf den sozialen Kanälen präsentieren können.

Musikverein Wöschbach hofft auf den Sommer

„Was nicht geht, geht nicht“, macht Michael Wachter deutlich. Er ist Chef des Musikvereins Wöschbach, der vor Jahren den „kleinsten Fastnachtsumzug der Welt“ initiiert hat. „Vielleicht kann man ja im Sommer was nachholen“, meint er hoffnungsvoll. Auf der Homepage des Karnevalsclubs Die Piraten Stutensee heißt es unter Februar 2022 lapidar: „Keine Veranstaltungen in diesem Monat.“

Präsident Peter „Pepe“ Rensch ergänzt, wenn es etwas Konkretes gebe, das spontan und regelgemäß umsetzbar wäre, würden die Piraten sich nicht verschließen. Eins stehe aber fest, so Rensch: „Am Aschermittwoch gibt es am Vereinsheim Matjes to go oder Pellkartoffel mit weißem Käse.“

Die letzte Veranstaltung hatten die „Loddler“ vom Turnverein in Walzbachtal Ende Januar beim Aufstellen ihres Narrenbaums mit den Singener „Bärenklopfer“, erzählt der musikalische Leiter Thomas Widmann, der „gerne bereit ist für spontane Aktionen“, wenn Corona doch noch etwas zulassen sollte. Aber: „Wir halten uns an die Regeln.“

Der Elferrat des Gesangvereins Liederkranz Friedrichstal muss gleichfalls Verzicht üben. Die Prunksitzung sei längst abgesagt, berichtet der Vereinsvorsitzende Peter Hirschinger. Die zum Auftakt der heißen Phase geplante Ordensmatinee falle aus. „Die Aktiven haben fleißig geprobt, und jetzt könnten sie sich nicht einmal bei einem internen Bunten Abend präsentieren.“