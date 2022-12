Anwohner in Dettenheim haben seit Tagen kein Internet

Seit Tagen haben viele Menschen in Rußheim kein Internet und kein Telefon. Und auch manche Radios und Fernseher funktionieren nicht. Die BNN haben mittlerweile mehrere Hilferufe und Beschwerden erreicht. Vodafone reagiere nicht, der Mitarbeiter in der Hotline könne nicht helfen oder das Problem werde als Einzelfall abgetan, so die Berichte der Betroffenen.

So reagierte zunächst auch der Pressesprecher des Unternehmens. Auf eine erste Nachfrage der Redaktion hieß es unter anderem: „In unserer Datenbank für nennenswerte Störungen kann ich auf Anhieb keine größere, zusammenhängende Netzstörung in Dettenheim erkennen.“ Für eine genauere Auskunft brauche man die Namen der betroffenen Straßenzüge.

Dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, ist den Betroffenen nach mehreren Tagen ohne Internet klar. Sie haben sich mit ihren Nachbarn ausgetauscht und selbstständig das betroffene Gebiet definiert. „Es handelt sich um Straßenzüge rechts und links der Huttenheimerstraße“, sagt eine Frau aus Rußheim.

Die Gemeindeverwaltung ist selbst auch betroffen. Ute Göbelbecker, Bürgermeisterin von Dettenheim

Sie selbst hat mit Nachbarn aus dem Steinbügelweg und der Schulstraße gesprochen – auch dort gebe es Ausfälle. „Gestern hieß es dann, die Probleme seien gelöst, aber nichts geht“, schildert die BNN-Leserin ihren Frust.

Auch Bürgermeisterin Ute Göbelbecker (Freie Wähler) und die Ortsverwaltung befassen sich mittlerweile mit dem Problem. Auf eine Anfrage dieser Zeitung heißt es: „Die Gemeindeverwaltung ist selbst auch betroffen in Verwaltungsstelle, Feuerwehr und Schule.“

Die Bürgermeisterin erklärt, dass sie den Ärger der Bürger deswegen nur zu gut verstehen könne. Sie sagt: „Leider konnten auch wir bisher noch keine Besserung erreichen, obwohl wir das über alle uns verfügbaren Kontaktstellen probieren.“

Diese Erfahrung macht auch Franz Kirchgäßner. Der Dettenheimer hat ein Gewerbe und kann seit Dienstag nur noch eingeschränkt arbeiten. Der Ärger über den Netzbetreiber ist ihm deutlich anzuhören. Er habe in den vergangenen Tagen Stunden damit verbracht, Vodafone zu erreichen, geholfen wurde ihm jedoch nicht.

Nun will er sich an die Bundesnetzagentur wenden. „Keine Ahnung, ob das was bringt“, sagt Kirchgäßner. Den Montagvormittag verbringt er bei einer Nachbarin, die ebenfalls kein Internet und Telefon hat. Er schildert die Situation als sehr belastend.

Vodafone meldet eine „lokale Einschränkung“ in Dettenheim

Auch Ortsvorsteher Nico Reinacher erlebt, wie die Probleme die Bürger beschäftigen. Den Betroffenen sei geraten worden, den Router neu zu starten oder diesen aus- oder einzuschalten, das habe jedoch nicht geholfen.

Reinacher weiß, dass die Situation vor allem für ältere Menschen schwierig ist. Er sagt: „Am Seniorennachmittag am Freitag haben sich auch viele an mich gewandt.“ Vor allem die schlechte Telefonverbindung sei ein Problem.

Auch Vodafone kann nach einer Auflistung der betroffenen Straßenzüge das Problem benennen. In einer Stellungnahme des Unternehmens heißt es am Montagmittag: „Vodafone hatte vom 13. bis 17. Dezember eine lokale Einschränkung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes innerhalb von Dettenheim.“

Insgesamt 470 Kunden hatten Probleme ihr Kabel-Fernsehen, Internet oder Festnetz zu nutzen. Ursache war laut Sprecher ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 470 Kunden an das Festnetz angeschlossen sind.

Konkret habe der örtliche Verstärkerpunkt dieser lokalen Zufuhrstrecke innerhalb von Rußheim nicht mit normaler Leistung gearbeitet.

Der lokale Verstärkerpunkt sei jedoch am 17. Dezember ausgetauscht worden. Der Sprecher von Vodafone rät: „Sollten einzelne Kabelkunden trotzdem auch heute noch kein Internet nutzen können, empfehlen wir einen Reset des Modems.“ Franz Kirchgäßner hat das am Montag bereits versucht – ohne Erfolg.