Ein Restaurant in Bad Schönborn wirkt mit einem Service-Roboter dem Fachkräftemangel entgegen. Die Gastronomen in Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen reagieren auf den digitalen Helfer.

Auch in der Gastronomie hält Technik Einzug, die man früher eher aus Science-Fiction-Filmen kannte. In Restaurants in Bad Schönborn oder im pfälzischem Herxheim sind mittlerweile Servier-Roboter im Einsatz, die dort das Essen bringen.

Der akute Fachkräftemangel in der Gastro-Branche soll so kompensiert werden. Was halten Kneipen- und Restaurantbetreiber in den Gemeinden im Karlsruher Norden von der Idee? Eher skeptisch sind die meisten der Befragten.

Unsere Gäste schätzen die persönliche Beratung. Stipe Selok

Gaststättenbetreiber

„Also ich finde das zu unpersönlich. Eigentlich ist das nicht vorstellbar. Schon allein die Räumlichkeiten mit Podest und schmalen Durchgänge lassen das nicht zu“, sagt Alice, Thekenkraft der Kneipe Pirat in Blankenloch.

Gäste im Restaurant Spalato schätzen den persönlichen Kontakt

Für das Restaurant Spalato in Dettenheim wäre eine Art „Mini-R2-D2“, wie man ihn aus dem Sci-Fi-Klassiker „Star Wars“ kennt, in einer Gastro-Variante ebenfalls nicht vorstellbar.

„Ich glaube unsere Gäste würden das nicht mögen. Wir sind da noch alte Schule, klassische Gastgeber. Unsere Gäste schätzen die persönliche Beratung. Roboter - das klingt nach Kantine“, sagt Stipe Selok, Geschäftsführer der Gaststätte, die beim FV Liedolsheim angesiedelt ist.

Gerade, wenn mal was schiefläuft, könne eine Servicekraft im direkten Kontakt und Fingerspitzengefühl vieles wieder wettmachen. „Ein Roboter nicht“, sagt der Gastronom, der kroatische Küche anbietet.

Gastro-Roboter sind Trend in den Sozialen Medien

Kopfschütteln auch bei Madeleine Roth, die den Service beim Restaurant Insel Rott auf der Rheininsel leitet. „Sicher, auch wir leiden unter Fachkräftemangel. Aber ein Roboter? Kann ich mir nicht vorstellen. Die Kommunikation und die Beratung der Gäste sind bei uns das A und 0.“

Sie habe auf Instagram von dem Gastro-Roboter-Trend gelesen. Aber schon allein die Stufen oder das Biergarten-Gelände seien für den „futuristischen Aushilfskellner“ kaum machbar.

Anders sieht dies Dimitra Mavragani, Service-Chefin der Gaststätte Appollon in Eggenstein-Leopoldshafen. „Schon möglich, dass das die Zukunft ist. Ich habe so einen Gastro-Roboter in Düsseldorf gesehen. Da hat man auch digital übers Tablet bestellt“, berichtet sie.

Mittlerweile fragen manche schon gezielt nach Otto. Alexander Erck

Gastronomischer Leiter

Auch das griechische Restaurant in der Hardt-Gemeinde leide unter Fachkräftemangel. Letztlich ist sie jedoch zwiegespalten. „Einerseits ist so ein Roboter irgendwie niedlich, andererseits aber auch etwas skurril und unpersönlich. Er kommt vor allem bei jüngeren Leuten gut an“, meint Dimitra Mavragani.

Service-Chefin in Eggenstein-Leopoldshafen schlägt Putz-Roboter vor

Aber sie hätte eine Idee für eine bessere Innovation. „Man könnte einen Roboter erfinden, der am Ende eines Arbeitstags komplett die Küche schrubbt. Das wäre mir lieber“, sagt sie schmunzelnd.

Erfahrungen mit ihrem Service-Roboter „Otto“ hat das Hotel-Restaurant „Erck“ in Bad Schönborn gemacht. „Die Erfahrungen sind positiv. Die Gäste nehmen das sehr gut an“, sagt der gastronomische Leiter Alexander Erck auf Nachfrage.

Zunächst hätten die Leute „Um Gottes Willen!“ gesagt, zumal der Roboter in einem Fine-Dining-Restaurant bedient. Als Foodrunner hätte sich Otto jedoch bewährt.

„Die Speisen werden ja nach wie vor vom Service-Personal aufgenommen. Mittlerweile fragen manche schon gezielt nach Otto“, freut sich der Küchenchef aus dem Kraichgau.