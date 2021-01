Obwohl ihr Sohn eine Einverständniserklärung unterschrieben hatte, wurde eine demenzkranke Frau im Liedolsheimer Pflegeheim nicht gegen Corona geimpft. Die Heimleitung gibt an, der zuständige Arzt habe keinen Angehörigen erreicht.

Eine Bewohnerin des Pflegeheims in Dettenheim-Liedholsheim ist trotz Einverständniserklärung nicht gegen Corona geimpft worden. Weil die 84-Jährige demenzkrank ist und deshalb kein Arztgespräch stattfinden konnte, erhielt die Frau keine Spritze. Ihr Sohn ist empört.

Vor einigen Tagen holte Berthold Müller (Name von der Redaktion geändert) seine Mutter in der Incura-Seniorenresidenz in Liedholsheim ab. Sie gingen spazieren. „Manchmal hat sie klare Momente, dann ist sie wieder verwirrt“, erzählt Müller.