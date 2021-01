Die Impfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld sind seit Freitag in Betrieb. Die Menschen, die einen Termin ergattern konnten, waren gelöst und hoffen auf die baldige Rückkehr zu Normalität.

Monika Domat ist an diesem Freitagmittag mit ihrer Mutter Luise Fassl kurz vor 13 Uhr im Impfzentrum in Sulzfeld. Während die Tochter nur Begleitung ist, gehört Luise Fassl zu den wenigen Glücklichen, die es geschafft haben, einen Termin für den ersten Öffnungstag zu ergattern. Denn die 800 Impftermine für die ersten acht Betriebstage bis 9. Februar in den Impfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld waren innerhalb von 60 Minuten weg, nachdem sie am Dienstag freigeschaltet wurden. Seitdem standen weitere 100 Termine zur Verfügung, die ebenfalls in kürzester Zeit ausgebucht waren.

„Uns war es wichtig, dass sie zügig geimpft wird“, erzählt Monika Dormat. Sie habe sich deshalb ausführlich informiert und am Dienstag ab 7.58 Uhr „ständig probiert“ einen Termin zu bekommen. Mit Erfolg. Luise Fassl möchte gern als „gutes Beispiel“ voran gehen, denn viele ihrer Freundinnen seien der Impfung gegenüber noch kritisch.