Die Sportler im Karlsruher Norden zieht es schon nach draußen

Die Gemeinden nördlich von Karlsruhe haben in den vergangenen Jahren in Outdoor-Anlagen investiert. Viele Sportler zieht es schon nach draußen.

Ob spontaner Workout allein an der frischen Luft, unterwegs mit der Familie oder im Team: Die Trimm-Dich-Pfade, die vielerorts in den vergangenen Jahren modernisiert wurden, locken bei steigenden Temperaturen zu sportlichen Aktivitäten unter freiem Himmel.

So gibt es in Jöhlingen seit vorigem Jahr die sogenannten Bewegungshaltestellen. Beginnend an der Jahnhalle sind auf einer Strecke von zwei Kilometern Schilder mit einem QR-Code platziert, die zu einer Bewegungsaufgabe, etwa zum Balancieren auf einem Baumstamm, auffordern.

Der Trimm-Dich-Pfad in Weingarten rund um den Baggersee wurde mit neuen Geräten ausgestattet und in Outdoor Gym umbenannt. Erneuert wurde auch der Waldsportpfad Pfinztal-Hummelberg. Hinzu kommen Calisthenics-Anlagen mit Hilfsgeräten zum Street-Workout mit dem eigenen Körpergewicht.

Acht neue Sportgeräte beim Abenteuerspielplatz Moorblick in Weingarten

Zentral gelegen ist die Anlage mit acht neuen Sportgeräten beim Abenteuerspielplatz Moorblick in Weingarten. Bei der Ausdauersportart Nordic Walking unterstützen zwei rhythmisch eingesetzte Stöcke das schnelle Gehen.

Wer mit professioneller Unterstützung dazu den Einstieg finden will, dem bietet etwa der TSG Blankenloch einen speziellen Anfängerkurs. Wer das gerne in der Gruppe trainiert, kann sich etwa den Naturfreunden Söllingen anschließen, die wöchentliche Lauftreffs anbieten.

Schöne Rad-, Wander- oder Laufwege finden sich in fast jeder Gemeinde. Wer die sportliche Herausforderung sucht, für den eignen sich Laufevents, etwa der Träublelauf als Volkslauf in Weingarten am 16. April, oder das Sammeln von absolvierten Radkilometern für einen guten Zweck. Dies ermöglichen Aktionen wie das sogenannte Stadtradeln, die von Linkenheim-Hochstetten, Stutensee, Eggenstein-Leopoldshafen, Dettenheim oder Walzbachtal über die Sommermonate angeboten werden.

Zahlreiche Wassersportangebote im Karlsruher Norden

Mit Blick aufs Gewässer locken Beachvolleyball-Anlagen, etwa an den Baggerseen Streitköpfle in Linkenheim-Hochstetten, Bali in Eggenstein-Leopoldshafen, Giesen in Dettenheim oder am Baggersee in Weingarten. An den Badeseen im Karlsruher Norden ist an ausgewiesenen Plätzen das Angeln meist erlaubt und es lässt sich so manch ein dicker Fisch an Land ziehen.

Einen Sportbootführerschein erwerben oder unter fachkundiger Anleitung die Segel hissen kann man bei der Segelkameradschaft Leopoldshafen. Die Wassersportfreunde Eggenstein haben zudem Paddeln, Surfen und Stand-up-Paddeling (SUP) im Programm. Die Trendsportart SUP bietet auch der Verein Samurai in Graben Neudorf als offenes Programm an.

Körbe werfen, Skatern, zum Tischtennisschläger greifen – öffentliche Anlagen dazu in der Region gibt es auch als Kombination. So hat die Skateranlage Hopfenweg in Dettenheim, bei den Sportanlagen des Turnvereins gelegen, auf einer 850 Quadratmeter großen Grünfläche neben einer Skaterrampe eine Tischtennisplatte und einen Basketballkorb zu bieten. Der Mehrgenerationenpark Thingstätte punktet zudem mit einem Bolzplatz und einer Boule-Anlage.