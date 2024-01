BSV Eggenstein-Leopoldshafen hofft auf ein erneutes Badminton-Wunder

Das neue Jahr begann für den BSV Eggenstein-Leopoldshafen, wie das vergangene endete: mit zwei Niederlagen in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd. Einer 3:4-Niederlage gegen den SV GutsMuths Jena folgte ein 1:6 gegen den TV Marktheidenfeld.

In der Tabelle bedeutet dies, dass das Team um Mannschaftsführer Fabian Schlenga derzeit auf einem Abstiegsplatz steht. Dabei startete der BSV im vergangenen September durchaus optimistisch in die Saison.

Der BSV Eggenstein-Leopoldshafen verstärkt sich und wollte „vorne angreifen“

Durch die Neuzugänge Orlando Peeters und Joao Morais Fernandes lautete das primäre Ziel zwar weiterhin Klassenverbleib, „aber vielleicht können wir auch mal vorne angreifen“, hoffte Schlenga.

Vergeblich gehofft. Denn die Tabellensituation ist so trist wie das derzeitige Wetter, der BSV läuft Gefahr, auszurutschen. Sprich: der Abstieg in die Regionalliga Süd-Ost.

Weitere BSV-Spieltage Samstag, 20. Januar (16 Uhr): BSV - 1. BV Maintal 1978 Sonntag, 21. Januar (11 Uhr): BSV - SV Fun-Ball Dortelwell II Samstag, 10. Februar (16 Uhr): BSV - TSV 1906 Freystadt Sonntag, 11. Februar (11 Uhr): BSV - TuS Geretsried Sonntag, 25. Februar (11 Uhr): SV Fischbach - BSV Samstag, 16. März (13 Uhr): BC Saarbrücken-Bischmisheim II - BSV Sonntag, 17. März (11 Uhr): BC Remagen - BSV

Am kommenden Wochenende absolviert der BSV einen Doppelspieltag in der heimischen Halle. Punkte sind bitter nötig, die Gegner haben es aber durchaus in sich: Am Samstag (16 Uhr) wartet der Tabellensechste BV Maintal 1978 auf Schlenga und Co. Tags darauf (11 Uhr) ist die Hürde mit dem Rangdritten SV Fun-Ball Dortelwell II nochmals höher.

Wir müssen einen Befreiungsschlag landen, um den Anschluss an die oberen Mannschaften zu halten. Michael Samman

BSV-Vorsitzender über den Doppelspieltag

„Die Spiele am Wochenende sind extrem wichtig für uns, auch wenn es schwierig wird gegen die beiden Gegner“, sagt BSV-Vorsitzender Michael Samman. Aber irgendwann müsse das Team „einen Befreiungsschlag landen, um den Anschluss an die oberen Mannschaften zu halten“.

Eine Erklärung, warum der BSV im Abstiegskampf steckt, hat Samman nicht wirklich parat. Viele knapp verlorene Spiele, fehlendes Fortune. Es sei „momentan verhext“, das Team habe „nicht viel falsch gemacht“. Auch sei man von größeren Verletzungen verschont geblieben.

Auch in der vergangenen Saison steckte der BSV Eggenstein-Leopoldshafen im Abstiegskampf

Hoffnung schöpft der Vorsitzende aus der vergangenen Saison. Auch da kämpfte man lange gegen den Abstieg, ehe der Bock umgestoßen und auf der Zielgerade doch noch der Klassenverbleib gesichert wurde.

Sieben Spieltage stehen noch aus, derzeit liegt der BSV einen Punkt hinter dem rettenden Ufer. „Der Glaube an die Rettung ist noch voll da, aber wir müssen anfangen zu punkten“, sagt Samman.

Am besten gleich am Wochenende.