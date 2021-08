Aufgestiegen dank Fortuna

Eggenstein-Leopoldshafen spielt nach Losentscheid in der Zweiten Badminton-Bundesliga

Der BSV Eggenstein-Leopoldshafen spielt in der kommenden Saison in der Zweiten Badminton-Bundesliga. Beim Losentscheid über die zwei Aufsteiger landete der Verein einen Treffer. Am 11. September beginnt das Abenteuer.