Mit portugiesischer Unterstützung geht es für den BSV Eggenstein-Leopoldshafen ins dritte Zweitliga-Jahr. In dem rechnet sich der Badminton-Club durchaus auch mal mehr aus, als den Klassenverbleib. „Der ist natürlich primäres Ziel. Wenn wir keine Ausfälle haben, können wir vielleicht auch mal vorne angreifen“, sagt Mannschaftsführer Fabian Schlenga.

Schlengas Zuversicht ist vor dem Liga-Start an diesem Wochenende auch darin begründet, dass der Kader des BSV etwas breiter aufgestellt ist als in der Vorsaison. Niklas Ditter, der nach einem Kreuzbandriss allerdings kein Spiel bestritt, hat sich zwar dem Regionalligisten Spfr. Neusatz angeschlossen. Dafür konnten die Eggenstein-Leopoldshafener Orlando Peeters für sich gewinnen und eben den Portugiesen Joao Morais Fernandes.

KIT-Doktorand verstärkt das BSV-Team

Der 23-Jährige schreibt am KIT seine Doktorarbeit und kontaktierte Schlenga und Co. auf Facebook. „Er ist ein super netter Kerl und auf jeden Fall eine starke Ergänzung für uns“, sagt Schlenga. In Portugal habe es Fernandes mal unter die Top fünf geschafft. Und bei Peeters habe man schon länger die Idee gehabt, „dass er mal für uns spielen könnte“, berichtet Schlenga.

Der 21-Jährige, der in Tübingen studiert, stand schon des Öfteren mit seinem neuen Teamkollegen Mathis Alt zusammen auf dem Feld. Für die Doppel bieten sich dem Club hier also neue Optionen

Bei den Frauen wird der BSV vor allem auf sein „eigenes“ Trio um Jasmin Weber, Elisa Herzig de Almeida und Senja Dewes setzen. Aber auch die Estin Helis Pajuste steht weiterhin im Aufgebot und wird zu dem einen oder anderen Spiel kommen. Und falls „alle Stricke reißen“, wie es Schlenga sagt, steht in der Portugiesin Mariana Chang noch eine neue Option im an die Liga gemeldeten Aufgebot.

Zweite Liga noch enger als in der Vorsaison

Die Liga schätzt Schlenga noch enger und auch stärker ein als in der Vorsaison, die der BSV auf Platz Sieben abschloss. Nur zwei Punkte trennten die Eggenstein-Leopoldshafener am Ende vom vierten Rang, allerdings war es auch nach unten hin lange Zeit eine knappe Sache.

Ein überfordertes Team, wie zuletzt das sieglose Team des TuS Schwanheim, dürfte es in dieser Saison nicht geben. Die Aufsteiger SG Schorndorf II und SV Fischbach schätzt Schlenga deutlich stärker ein, aus der Ersten Liga kehrte zudem der BC Offenburg zurück in die zwölf Clubs umfassende Süd-Staffel der Zweiten Liga. „Alles ist möglich“, denkt Schlenga angesichts des ausgeglichenen Feldes.

BSV startet mit Heim-Doppelspieltag

Ob der BSV Eggenstein-Leopoldshafen in der Tabelle mal weiter nach oben schielen kann, wird sich weisen. Zum Auftakt kommt am Sonntag (11 Uhr) mit dem BC Bischmisheim II aus der Saarbrücker Badminton-Hochburg gleich mal ein echter Prüfstein. Erster Gegner am Heim-Doppelspieltag ist am Samstag (16 Uhr) der BC Remagen.