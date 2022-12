Wahl am 18. Dezember

Wie die Bürgermeisterkandidaten in Eggenstein-Leopoldshafen den Wahltag verbringen

Fünf Bewerber wollen Bürgermeister in Eggenstein-Leopoldshafen werden. Wir haben sie gefragt, wie sie auf ihren Wahlkampf zurückblicken und was sie am Wahltag vorhaben.