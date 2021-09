Zur Person: Als Tochter donauschwäbischer Eltern kam Otti Knobloch am 28. März 1949 in der damaligen DDR nahe Halle zur Welt. Ab 1954 lebte sie in Eggenstein. Dort lernte die Verwaltungsangestellte den Ur-Eggensteiner Wolfgang Knobloch kennen, der am 23. April 1946 als Kind einer Fischerfamilie das Licht der Welt erblickte.

Wolfgang Knobloch war bis zur Pension als Archäologischer Restaurator tätig und wurde 1980 ehrenamtlicher Leiter des Heimatmuseums Eggenstein-Leopoldshafen – stets unterstützt von seiner Frau und deren Ideen.

Seit 30 Jahren wohnt das Paar, das zwei Töchter und drei Enkel hat, in Waldbronn-Etzenrot.

Vorbilder: Otti Knobloch begeistert sich für Henry Dunant, den Gründer Roten Kreuzes, und die Großherzogin Luise, Werner Knobloch nennte Großvater und Tante als große Vorbilder.

Lieblingsfilm: Beide schwärmen für das biografische Filmdrama „Bohemian Rhapsody“, das die Geschichte der Band Queen wiedergibt. Als Science-Fiction-Fan liebt Wolfgang Knobloch den Streifen „Das fünfte Element“ mit Bruce Willis, Otti Knobloch hat „Spielt mir das Lied vom Tod“ bestimmt achtmal gesehen.

Motto: „Unermüdlich, unerbittlich, unersättlich“ (Wolfgang Knobloch)