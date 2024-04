Für die Nachwuchsarbeit bündeln die Bouleclubs in der Region ihre Kräfte

Turniere in Eggenstein und Graben-Neudorf locken Spiele der beliebten Sportart Boule aus ganz Deutschland in die Region.

Boule spielen die Vereine in der Region das ganze Jahr über. Im April aber beginnt traditionell die bis November währende Ligasaison.

Die Bouleclubs BC Eggenstein und Vin Rouge Graben-Neudorf starteten dafür schon im März mit Vorbereitungsspielen. Der BC Wilde 13 Stutensee bietet zu diesem Zweck an zwei Tagen, am 6. und 7. April, zudem sein beliebtes Saisonvorbereitungsturnier im Ligamodus an.

85 Mitglieder bei rund 50 Aktiven zählt der Bouleclub Eggenstein. Beim Frühjahrsempfang der Gemeinde wurden die Spielerinnen Katharina Fucec und Annika Heine sowie Rosita Nonat für ihre Erfolge mit Deutschen- und Landesmeistertiteln sowie sehr guten Platzierungen im Jahr 2023 geehrt.

„Mit aktuell fünf Jugendlichen können wir zufrieden sein“, stellt Vorsitzender Marco Krämer im Blick auf die allgemeine Nachwuchslage bei Bouleclubs fest. Denn in deren Altersklasse besitzt der Sport noch keine durchschlagende Zugkraft.

Beim Boulespiel ist der Südwesten eine Hochburg

Bei den älteren Spielern ist das anders. Im Gegensatz zu Erwachsenen, gerade im Südwesten Deutschlands. „Baden-Württemberg ist bundesweit die Hochburg mit alleine in Mittelbaden 6.000 Spieler in 40 Vereinen. Und das mit steigender Tendenz“, betont Krämer.

Jugendwart Thomas Heinze geht auf Kooperationen mit den Vereinen in Stutensee, Rastatt und Achern ein. „Wir haben uns zusammengetan, um bei gemeinsamen Trainingseinheiten mit der Jugend zu arbeiten. Wir wollen auch eine gemeinsame Turnierserie für die Jugend ins Leben rufen“, berichtet Heine über Zukunftspläne.

Zu Pfingsten lädt der Verein zum 32. Hardtwald Cup ein mit 300 Spielern aus ganz Deutschland und Frankreich. Eingebettet in die Veranstaltung ist ein Ranglistenturnier. Vier Wochen später stehen die Landmeisterschaften Baden-Württemberg sowie die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft an.

„Wir werden sicher mit zwei bis drei Mannschaften teilnehmen“, erläutert Krämer. Zwei Mannschaften des Clubs spielen in der Ober- und eine in der Landesliga. Im Oktober veranstaltet der Club den Krabbe Cup mit Ranglistenturnier.

Für manche geht es auch um die Erfahrungen im Spiel

„Wir tragen am 13. April Vorbereitungsspiele mit befreundeten Vereinen aus“, informiert Verwaltungsvorsitzender Daniel Brecht vom Graben-Neudorfer BC Vin Rouge. 2024 spiele die aufgestiegene erste Mannschaft in der Regionalliga mit erstem Spieltag am 9. Juni auf dem Clubplatz.

Die zweite Mannschaft startet dort am 29. Juni in der Landes- und die dritte am 9. Juni in der Bezirksliga. „Am 27. Juli veranstalten wir unser Storchen-Triplette. Ein Turnier, zu dem wir Boulespieler aus der Umgebung erwarten“, so Brecht. Am 28. Juli finde dann das Rainer-Groh-Ortsturnier statt.

Dazu seien alle Freizeitspieler aus Graben-Neudorf und Umgebung eingeladen, berichtet er. Der Club nimmt ebenso an der baden-württembergischen Landes- und der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft teil. „Es wäre für uns ein Erfolg, wenn wir uns dort qualifizieren, bei den sehr starken Gegnern im Turnier. Für uns zählt auch, dort Erfahrungen zu sammeln“, blickt Brecht voraus.