Das müssen Besucher beim Fastnachtsumzug in Graben-Neudorf wissen

In Graben-Neudorf findet am Rosenmontag der traditionelle Fastnachtsumzug der Neudorfer Karnevalsgesellschaft statt. Das hat auch Auswirkungen auch den Verkehr und den ÖPNV.

Freie Fahrt haben am Rosenmontag in Neudorf nur die Narren: Wegen des Fastnachtsumzugs ist die Ortsdurchfahrt Neudorf von circa 13 bis 17 Uhr gesperrt. Auch die Abfahrt zur B36 steht Fahrzeugen zu dieser Zeit nicht frei – ausgenommen Umzugswagen. Darüber informiert die Neudorfer Karnevalsgesellschaft (NeuKaGe) auf ihrer Homepage.

Eine innerörtliche Umleitung sei nicht möglich, so die NeuKaGe weiter. Der Ortsteil Neudorf könne während des Umzugs ausschließlich über die Umgehungsstraßen angefahren werden.

Aufstellung nehmen die Teilnehmer des Fastnachtsumzugs laut NeuKaGe in der Wendelinusstraße. Der Zug führt dann über die Bruchsaler Straße, Mannheimer Straße, Amalienstraße und Gartenstraße. Um 14.11 Uhr geht das närrische Treiben los. Der Abschluss ist an der Erich-Kästner-Halle.

Parkplätze sind sowohl am Festplatz als auch in der Jahnstraße ausgewiesen. Toiletten gibt es entlang der Zugstrecke: Ecke Karlstraße/Wendelinusstraße, am Festplatz Ecke Haydnstraße/Wendelinusstraße, an der Erich-Kästner-Halle, Ecke Amalienstraße/Mannheimer Straße sowie Ecke Gartenstraße/Amalienstraße.

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr. So beginnt und endet die Buslinie 124 zwischen 11 und 17.30 Uhr bereits an der Haltestelle Graben Bahnhof. Die Haltestellen Neudorf Amalienstraße, Neudorf Polizei, Neudorf Kirche und Neudorf Festplatz sind in dieser Zeit ersatzlos aufgehoben, teilt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mit.

Veranstalter planen keine Änderung zu Vor-Corona-Zeit

Bei den Narren ist die Vorfreude indes groß. „Die Stimmung ist super, sowohl bei den Aktiven wie auch beim närrischen Volk“, sagt Ulrike Simianer von der NeuKaGe. „Endlich ist wieder etwas los und es darf wieder gefeiert werden.“

Große Veränderungen werde es aber nach zwei Jahren Pause durch die Pandemie nicht geben. Man gehe in Neudorf von einem Umzug wie vor Corona aus.

Taggleich mit dem Umzug in Neudorf findet auch im Philippsburger Stadtteil Rheinsheim der Fastnachtsumzug statt. In Philippsburg selbst laufen die Narren am Faschingssamstag durch die Stadt, in Bruchsal war dies bereits am 12. Februar der Fall. Eine kurze Vorbereitungszeit sowie die Notwendigkeit eines umfassenden Sicherheitskonzepts hatte in Eggenstein-Leopoldshafen das verantwortliche Ortskartell bewogen, die Veranstaltung abzusagen.

Mit außergewöhnlichen Vorkommnissen rechnet die Polizei trotz zweijähriger Fastnachts-Abstinenz nicht, so eine Sprecherin. Man werde die Situation bis zum eigentlichen Umzug im Auge behalten und das Vorgehen gegebenenfalls anpassen. In jedem Fall werden Jugendschutzteams im Einsatz sein.

Wie viele Polizistinnen und Polizisten am Rosenmontag vor Ort sein werden, dazu hält man sich im Polizeipräsidium Karlsruhe noch bedeckt.