JFV Graben-Neudorf will ein Zeichen gegen Rassismus setzen

Im Jugendfußballverein (JFV) Graben-Neudorf spielt die Herkunft der rund 300 jungen Spielerinnen und Spieler keine Rolle. Da kommen nicht nur beide Ortsteile, sondern auch viele andere Herkunftsländer zusammen. Damit das auch so bleibt, wollen die Vorsitzenden Manuel Winnwa und Heiko Gerber ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Unter dem Motto „JFV ist bunt“ haben sie sich eine besondere Aktion ausgedacht.

In Graben-Neudorf war das Ortsteildenken in der Vergangenheit recht ausgeprägt. Wie ist Ihr Eindruck: Hat man das inzwischen überwunden?

Ich denke, dass das in den vergangenen Jahren sehr viel besser wurde. Bei den Veranstaltungen in der Neuen Mitte kommt die gesamte Gemeinde zusammen. Wo Graben aufhört und Neudorf anfängt, sieht man im Ortsbild praktisch nicht mehr. Dementsprechend war das 50-jährige Ortsjubiläum der perfekte Zeitpunkt für die Gründung unseres gemeinsamen Jugendvereins.

Am 5. Februar wollen Sie mit dem JFV ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Was genau ist geplant?

Winnwa

„JFV ist bunt“, das möchten wir mit der Öffentlichkeit teilen. In unserem Verein spielen mehr als 300 Kinder, nicht nur aus Graben und Neudorf, sondern aus allen möglichen Ländern der Welt. Am 5. Februar wollen wir ein gemeinsames Foto aufnehmen, um diese Vielfalt sichtbar zu machen. Das soll dann später auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen geteilt werden. Die Kinder können dabei etwa mit dem Trikot der Nationalmannschaft kommen, aus der ihre Familie oder sie selbst stammen. Am Ende ist es nämlich so: Der Fußball verbindet – und nicht die Frage, ob ich aus Graben oder Neudorf bin oder aus Deutschland oder einem anderen Land.