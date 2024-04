Jugendfußballverein Graben-Neudorf ruft zu Spenden auf

Die Flutlichtanlagen in Graben-Neudorf sind in die Jahre gekommen. Daher wurden voriges Jahr in einem großangelegten Projekt Umrüstungen vorgenommen. Jetzt bittet der Jugendfußballverein (JFV) Graben-Neudorf um Spenden. Nach einem Facebook-Aufruf Mitte März dieses Jahres sind innerhalb kurzer Zeit bereits Spenden in Höhe von etwa 1.000 Euro eingegangen. „Die Spendenaktion läuft ganz gut, könnte aber auch etwas besser ausfallen“, meint der JFV-Vorsitzende Manuel Winnwa.

Der JFV ist ein noch junger Verein. Er entstand 2023 durch den Zusammenschluss der Jugendabteilungen des Fußballvereins (FV) Graben und der Fußballvereinigung (FVgg) Neudorf. Ziele bei der Gründung waren, den Fußball als Breitensport zu fördern sowie allen Kindern mit Interesse an der Sportart den Spaß am Spiel zu vermitteln. Dabei werden die Erfahrungen aus zwei Vereinen zusammengebracht, um in jeder Alters- und Leistungsgruppe ein qualifiziertes Trainingsprogramm anbieten zu können.

Auch Nachbarhäuser in Neudorf profitieren von neuer Technik

Für die Trainingseinheiten und die Heimspiele werden beide Sportanlagen genutzt. Insgesamt stehen fünf Plätze zur Verfügung. Je Standort gibt es einen Platz mit Flutlichtanlage.

Eine zunehmende Belastung stellten in jüngerer Zeit die steigenden Stromkosten dar. Auch dadurch wird es immer wichtiger, Strom einzusparen. Ökonomische und ökologische Aspekte führten somit zu der Entscheidung, beide Flutlichtanlagen von herkömmlichen Neonleuchten auf moderne LED-Technik umzurüsten.

Positive Nebeneffekte sind zudem mögliche Helligkeitsregulierungen und auch eine gezieltere Bestrahlung des gewünschten Bereichs, erklärt Winnwa. Das komme vor allem in Neudorf zum Tragen, da gegenüber dem FVgg-Gelände Wohnhäuser stehen.

Die Kosten einer Umrüstung betragen etwa 40.000 Euro pro Anlage und werden von öffentlicher Seite sowie vom Verband großzügig gefördert. Dennoch verbleibe eine für einen gemeinnützigen Sportverein nicht unbedeutende Summe als Eigenleistung übrig, sagt Winnwa. Diese Summe teilen sich der JFV Graben-Neudorf und die beiden Stammvereine.