Kreistag hat entschieden: Das Landratsamt bleibt in Karlsruhe

Zuletzt wurde das Neubau-Projekt am Ettlinger Tor in Karlsruhe heftig kritisiert. Sowohl aus den Reihen des Kreistags als auch aus der Karlsruher Bevölkerung erhoben sich Stimmen gegen das Bauvorhaben des Landkreises Karlsruhe. Es sei zu teuer und nicht ökologisch, hieß es.

Doch nun steht dem Projekt nichts mehr im Weg. Der Kreistag hat sich am Donnerstag während seiner Sitzung in Graben-Neudorf mit einer großen Mehrheit für den Neubau des Landratsamtes am Ettlinger Tor und damit auch für den Verbleib in der Stadt Karlsruhe ausgesprochen. Besonders die SPD-Fraktion im Kreistag sprach sich zuletzt aus Kostengründen für einen alternativen Standort im Landkreis Karlsruhe aus.

Stadt Karlsruhe entscheidet am 24. Oktober über den Bauantrag des Landkreises

Auch der Gemeinderat in Karlsruhe wird sich am 24. Oktober noch einmal mit dem Thema befassen, damit die Stadt den Bauantrag genehmigen kann. Das gilt aber als Formsache, da der Kreis und die Stadt die Pläne im Vorfeld schon abgestimmt haben.

Das neue Landratsamt wird nun in einer Holz-Hybridbauweise gebaut. Der neue Hochhaus-Turm auf dem Areal soll 90 Meter hoch werden und dürfte dann wohl das höchste Gebäude in der Stadt Karlsruhe sein.

Im zweiten Quartal 2024 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Der Abriss von Teilen des alten Gebäudes läuft schon seit 2021.