Die Wunschliste ist lang, die die Teilnehmer des ersten Jugendforums in Graben-Neudorf präsentierten. Schnelle Verbesserungen wird es nicht immer geben.

Kinder und Jugendliche in Graben-Neudorf sind mit ihrer Gemeinde sehr zufrieden: Auf einer Skala von eins bis zehn bewerten sie die Kommune beim Kinder- und Jugendforum am Sonntag mit einer neun. Trotzdem haben sie noch Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Seit etwa einem Jahr arbeitet die Gemeinde im Rahmen des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzepts (IGEK) an Zielen, die sie bis 2035 verfolgen will. Bisher konnten sich Kinder- und Jugendliche jedoch nicht daran beteiligen. Daher will die Gemeinde gemeinsam mit dem Planungsbüro diese Zielgruppe durch das Kinder- und Jugendforum mit ins Boot holen.

Vereine in Graben-Neudorf sind ein wichtiger Treffpunkt

Die Gruppe der Anwesenden findet die Natur schön, sie können sich im Juze treffen, vor Ort finden sie Einkaufsmöglichkeiten und viele Vereine. Vor allem Vereine sind für sie ein wichtiger Treffpunkt für die Vernetzung.

Kurzum: Sie schätzen die Vielfalt an allem in der Gemeinde. In zwei kleinen Gruppen diskutieren sie über weitere Themen, die ihnen wichtig sind und bei denen sie Verbesserungsbedarf sehen.

Mehr Schattenplätze im Freibad

Vor allem das Freibad nutzen viele von ihnen im Sommer. „Es sollte mehr Schattenplätze geben“, sagt ein Mädchen. Sie und ihr Bruder würden dort kaum welche finden. Ein anderes der Mädchen spielt Handball. Sie bemängelt, die große Auslastung der Halle. Vor allem im Winter sei das ein Problem. „Ich wünsche mir noch eine zweite Halle“, sagt sie.

Laut Bürgermeister Christian Eheim (SPD) ist das Problem bekannt. „Eine schnelle Verbesserung wird es nicht geben“, sagt er jedoch. Denn selbst wenn man eine neue Halle bauen würde, dauere das. Auch für die Zeit während der Renovierung der Pestalozzi-Halle gibt es noch keine Lösung.

Minigolfplatz, Waffelladen und offene Toiletten auf der Wunschliste

Zwei Jungs finden, dass beim Dirt Track noch eine kleine Holzrampe fehlt. Außerdem müsse der Kies weg, weil man darauf schnell wegrutsche, sagt einer von ihnen.

Als zukünftige Orte würden sich die Jugendlichen einen Minigolfplatz und einen Waffelladen in der Neuen Mitte wünschen. Weitere Wünsche sind ein Tischtennisverein und Toiletten, die immer offen sind.

Eine andere Gruppe diskutiert über Mobilität und Digitalität in der Gemeinde. Sie sind mit Bus und Bahn, Bulldog, Auto, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs.

Kennzeichnung für Fahrradfahrer soll verbessert werden

Martin weist darauf hin, dass die Fahrradstrecke bei der Einkaufsmeile endet. Dort könne noch ein Übergang oder Ähnliches hin. Bei der Mannheimer Straße beim Eiscafe Luca gebe es keine eindeutige Kennzeichnung für Fahrradfahrer.

Auch im Bereich Digitalisierung sehen die Jugendlichen noch Verbesserungsbedarf. Der Veranstaltungskalender müsse präsenter gezeigt werden, finden sie.

Wifi beim Bahnhof funktioniert nicht

Eine Idee, um Jugendliche besser zu integrieren, ist ein einmal im Monat stattfindender Livechat, zum Beispiel via Instagram. Darüber könnten Fragen und Anliegen besprochen werden, so Martin. Darüber hinaus funktioniere das Wifi beim Bahnhof nicht.

In Sachen Freiraum und Ökologie ist Emelie der Erhalt der Natur wichtig. Sie wünscht sich, dass die Landwirtschaft nicht weiter in Straße umgebaut wird, weil es schlecht für die Umwelt ist.