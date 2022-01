Schulkinder aus Graben-Neudorf dürfen mit Gottschalk und Elstner in den Karlsruher Zoo

Eine Klasse der Adolf-Kußmaul-Schule hat sich mit 150 anderen Schulklassen für den besonderen Zoobesuch beworben und ist ausgewählt worden: Die Kinder überzeugten mit ihrem vielfältigen Wissen über Tiere in einem besonderen, eigens gestalteten Buch.

Die Herausforderung sorgte für anfängliche Zweifel. „Haben wir überhaupt eine Chance, wenn wir uns für eine prominente Führung durch den Karlsruher Zoo bewerben?“, fragten sich Lehrerin Susanne Schütze und die Kinder der Klasse 4b an der Adolf-Kußmaul-Schule in Graben-Neudorf.

Eingeladen hatten die Moderatoren Thomas Gottschalk und Frank Elstner nach einer verlorenen Wette bei der Revival-Sendung „Wetten dass ...?“ am 6. November im ZDF.

Nur fünf der Viertklässler haben damals diese Show am Bildschirm gesehen. Aller Skepsis zum Trotz handelten die Viertklässler mit ihrer Lehrerin nach dem Prinzip „wer nicht wagt der nicht gewinnt“.

Sie setzten sich zum Jahresende zusammen, überlegten gemeinsam, sammelten Ideen und bewarben sich mit einem kreativ gestalteten digitalen Buch. Damit bewiesen sie Frank Elstner und Zoodirektor Matthias Reinschmidt, dass sie eine „zoofantastische Truppe“ sind.

Bewerbung überzeugte die Jury

Die auf zwölf Seiten durch ausgewählte Tierarten, treffende Vergleiche und aussagekräftige Fotos dargelegten Argumente überzeugten die Jury.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b an der Adolf-Kußmaul-Schule legten dabei auf das gemeinsame Handeln besonderen Wert. Sie zeigten sich sportlich wie Affen, musikalisch wie Wale, schlau wie Füchse sowie bunt und einzigartig wie Papageien.

Insgesamt hatten sich 151 Schulen für einen Besuch des Karlsruher Zoos beworben. Unter den fünf ausgewählten Schulen sind neben der Adolf-Kußmaul-Schule auch die Silcherschule in Östringen sowie die Johann-Peter-Hebel-Gemeinschaftsschule in Bretten, die Karlsruher Tullaschule und die Europaschule in Wörth.

Sie alle dürfen sich im Frühjahr auf einen besonders erlebnisreichen Tag freuen. Dabei werden die Kinder klassenweise von einem Zoo-Scout durch die Anlage geführt und bekommen interessante Infos.

Vielleicht können wir auch einmal hinter die Kulissen der Tiergehege blicken. Wundsch der Schüler

Beim Gespräch im Klassenzimmer in der Adolf-Kußmaul-Schule stand vor allem die Freude auf die Begegnung mit den Tieren im Mittelpunkt. „Vielleicht können wir auch einmal hinter die Kulissen der Tiergehege blicken“, wünschte sich ein Schüler, während sich seine Klassenkameradin neue Erkenntnisse über Tiere erhoffte.

Timo Deible, Pressesprecher des Karlsruher Zoos, konnte zum versprochenen „speziellen Zooerlebnis“ noch keine näheren Angaben machen. Denkbar sei eine aktive Mithilfe bei der Tierfütterung. Fest eingeplant ist jedoch ein Fototermin mit den Showmastern Thomas Gottschalk und Frank Elstner.

Bei der Fernsehsendung Anfang November in Nürnberg hatte Baggerfahrer Andi Stolz gewettet, dass er mit seinem Bagger zugeworfene Frisbee-Schreiben fangen könne. Die Wette misslang, sodass demnächst Schülerinnen und Schüler aus Graben-Neudorf, Östringen, Bretten, Karlsruhe und Wörth die Möglichkeit zu einem besonderen Zoobesuch haben werden.