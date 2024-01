Kinderfasching-Veranstaltungen im Karlsruher Norden

Bei den kleinen Fastnachtern ist es demnächst wieder Zeit für bunte Kostüme und Schminke: Verschiedene Vereine und Organisationen in der Region haben für die kommenden Wochen ein Faschingsprogramm für Kinder geplant. Die BNN geben einen Überblick über die Veranstaltungen.

Eggenstein-Leopoldshafen

Die Katholische Kirchengemeinde Karlsruhe-Hardt veranstaltet am Samstag, 10. Februar, einen Kinderfasching im katholischen Gemeindesaal in Leopoldshafen. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder vom Krippen- bis zum Grundschulalter. Der Einlass ist ab 14.30 Uhr. Los geht es um 15 Uhr.

Der Kartenvorverkauf findet bis zum 1. Februar in der katholischen öffentlichen Bibliothek zu den Öffnungszeiten statt, am 28. Januar auch nach dem Sonntagsgottesdienst in St. Albertus Magnus in Leopoldshafen.

Externer Inhalt von Instagram

Weiter geht es in Leopoldshafen am Rosenmontag: Am Montag, 12. Februar, bietet der Leopoldshafener Carnevalsclub (LCC) von 15 bis 17 Uhr Tanzbeiträge, Spiele, Faschingstänze und einen Kostüm-Wettbewerb für Kinder an. Die kostenlose Veranstaltung findet in der Rheinhalle statt.

Linkenheim-Hochstetten

Am Sonntag, 11. Februar, öffnet das Bernhardushaus in Linkenheim um 15 Uhr seine Türen für die kleinen Narren ab drei Jahren. Die Katholische Junge Gemeinde Linkenheim-Hochstetten-Dettenheim (KjG LiHoDe) sorgt ab 15.11 Uhr für ein Faschings-Programm.

Dettenheim

Närrisch wird es am Samstag, 3. Februar, auch in der Pfinzhalle in Rußheim. Der Dettenheimer Carnevalsclub (DDC) bietet ab 14.01 Uhr ein buntes Kinderprogramm an. Einlass ist bereits ab 13.31 Uhr.

Graben-Neudorf

Graben-Neudorf wartet mit mehreren Veranstaltungen für Kinder auf. Im Ortsteil Neudorf veranstaltet der Turn- und Sportverein (TSV) Graben-Neudorf am Samstag, 27. Januar, von 14 bis 17 Uhr ein Kinderfasching in der TSV-Halle. Im Ortsteil Graben findet am Dienstag, 13. Februar, von 14 bis 18 Uhr in der TSV-Halle ein Programm statt.

Damit aber noch nicht genug: Der Faschingssamstag steht bei der Neudorfer Karnevalsgesellschaft (NeuKaGe) ganz im Zeichen der Kinder. Der Treffpunkt ist am Samstag, 10. Februar, um 13 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Um 13.11 Uhr stürmen die Kinder, angeführt vom Kinderprinzenpaar Prinzessin Sanja I. (Simianer) und Prinz Nico II. (Machauer), das Rathaus und suchen Bürgermeister Christian Eheim (SPD).

Haben sie ihn gefunden, fesseln sie ihn und entführen ihn auf das Piratenschiff „Santa Narria“. Mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder ab sechs Jahre auf dem Schiff mitfahren. Endstation ist die Erich-Kästner-Halle in Neudorf. Dort findet ab 14.11 Uhr der Kinderfasching statt. Kinder unter vier Jahre bekommen kostenlosen Eintritt.

Stutensee

Wie jedes Jahr findet der Blankenlocher Kinder-Piraten-Fasching am Samstag zwischen den Prunksitzungen des Karnevalsclubs „Die Piraten“ Stutensee statt.

Zum 16. Mal öffnet der Verein am Samstag, 3. Februar, ab 13.30 Uhr die Pforten für die kleinen Fastnachter. Ab 14.44 Uhr wartet ein Programm aus Spielen, Tänzen von der Garde, Kostümprämierung, Gutselen und Clown Rosa.

Externer Inhalt von Instagram

Karten mit Platzreservierung sind unter der E-Mail-Adresse kinderfasching@piraten-stutensee.de erhältlich.

Walzbachtal

Der Turnverein Wössingen (TVW) veranstaltet am Sonntag, 11. Februar, ab 15.11 Uhr ein Programm mit vielen Spielen für Kinder verschiedener Altersklassen. Der Einlass in die Böhnlichhalle ist ab 14.30 Uhr. Für Kinder ist der Eintritt frei.

Auch der Turn- und Sportverein (TSV) Jöhlingen lässt am 11. Februar ab 14 Uhr die kleinen Narren in die Jahnhalle in Jöhlingen. Ab 14.31 Uhr folgen Spiele, Mitmachtänze, Faschingsbasteln sowie Turn- und Tanzauftritte. Für Kinder ist der Eintritt frei.

Pfinztal

Am Sonntag, 4. Februar, findet um 14.30 Uhr der Kinderfasching des Akkordeonring Wöschbach (ARW) in der Mehrzweckhalle an der Grundschule Walzbachtal-Wössingen statt. Die Besucher erwartet neben Spielen und dem Auftritt einer Tanzgruppe auch ein Kostümwettbewerb. Der Eintritt ist frei.