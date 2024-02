Die Fastenzeit beginnt auch in Bretten – wie geht das richtig?

Fasten meint heute oft mehr als den Fleischverzicht. Nach katholischer Tradition hat die Fastenzeit mit Aschermittwoch begonnen. Wer aber generell auf Nahrung verzichtet, nicht nur auf Fleisch, der erfährt von Kristina Imlauer, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin bei der AOK, wie er das richtig angeht und wer besser nicht fastet.

Verzichtet man für mehrere Tage ganz auf Nahrung, sollte man langsam einsteigen, am besten mit einer Darmentleerung. Das reinigt und hilft etwas gegen den Hunger. In der Folge trinkt man ungesalzene Gemüsebrühe und Säfte. Es ist ratsam, das nicht im stressigen Alltag, sondern im Urlaub oder unter Betreuung zu tun. Und man sollte nicht mit dem Hintergedanken des Abnehmens fasten, sondern besser als Einstieg in eine Ernährungsumstellung. Sonst droht ein Jo-Jo-Effekt. Der Körper schaltet beim Fasten in eine Art Energiesparmodus. Hierfür baut er mit der Zeit auch Muskelgewebe ab, möglicherweise auch den Herzmuskel. Darum ist ärztlicher Rat zuvor wichtig. Auch das Fastenbrechen sollte langsam geschehen, also wiederum mit Schonkost beginnen, etwa Gemüsebrühe, gern mit weichen Stückchen oder als Brei, um den Darm nicht gleich mit Vollkorn zu überfordern.