Ein unbekannter Mann hat eine Frau am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim-Hochstetten beleidigt. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich in einem solchen Fall verhalten sollte.

Vorfall am 5. Januar

Ein Unbekannter hat am 5. Januar eine Frau am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim-Hochstetten beleidigt.

Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage. Demnach spazierte die Geschädigte gegen 11 Uhr mit ihren Hunden am See, als sie einen unbekannten Mann traf, der sie sogleich beschimpfte.

Die Frau habe sich durch das aggressive Auftreten des Unbekannten bedroht gefühlt, so die Polizei weiter. Ob tatsächlich eine Bedrohung im strafrechtlichen Sinne stattgefunden habe, müsse noch geprüft werden.

Polizei findet vor Ort keinen Verdächtigen

Beamte des Polizeireviers Waldstadt kamen vor Ort, konnten den unbekannten Aggressor allerdings nicht mehr antreffen. Laut Aussagen der Geschädigten war der Mann mit einem Fahrrad unterwegs. Die Polizei kehrte einige Zeit später nochmals an den Baggersee zurück, konnte jedoch erneut niemanden antreffen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, gab es in der jüngeren Vergangenheit keine ähnlich gelagerten Vorkommnisse am Baggersee Streitköpfle. „Wir würden den Baggersee nicht als unsicheres Terrain bezeichnen“, so ein Polizeisprecher.

Wer sich unwohl oder durch andere Personen bedroht fühle, solle in jedem Fall den Notruf wählen und die Polizei verständigen. Außerdem rät die Polizei, gezielt andere Personen anzusprechen, um Hilfe zu bitten und als Zeugen zu benennen.